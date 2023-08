OM – Panathinaikos 2023 en direct streaming

L’OM de Marcelino reçoit le Panathinaikos pour une place en barrages de la Ligue des champions.

Défait à l’aller en Grèce sur la plus courte des marques (0-1), les hommes du nouveau coach espagnol Marcelino ont brûlé leur joker. Ils n’en ont plus dans leur manche à l’heure d’aborder le match retour à domicile, sur leur pelouse de l’Orange Vélodrome. Et sous l’oeil d’un public à plus de 60 000 spectateurs comme un seul homme derrière les joueurs. Rendez-vous sur M6 ce soir pour OM – Panathinaikos 2023 en direct streaming, à voir à partir de 21h.

Suivez OM – Panathinaikos 2023 en direct streaming

OM – Panathinaikos 2023 en direct streaming c’est sur M6 à partir de 21h

Se joue dans cette deuxième explication entre l’Olympique de Marseille et le club d’Athènes une qualification pour les barrages de la prochaine campagne de la Ligue des champions. Y être est sinon capital, à tout le moins fondamental pour l’équipe du président Pablo Longoria après le recrutement musclé opéré cet été par ce dernier. Pour satisfaire à tous les besoins de son nouveau technicien, il a engagé tantôt de l’expérience avec Aubameyang ou Kondogbia, tantôt de la jeunesse enthousiaste par Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, mais surtout des investissements couteux qui se rentabiliseront qu’en disputant la plus clinquante des coupes européennes.

Marseille a un but à remonter à son adversaire grec

Les Phocéens se sont inclinés à l’aller sans qu’il n’y ait véritablement à redire sur la physionomie d’ensemble des débats. Mais depuis, les Marseillais ont remis de l’ordre dans leur jeu en dominant le Stade de Reims (2-1), pour leur entame de championnat, en Ligue 1. Pour cette rencontre, Marcelino restera fidèle à son système en 4-4-2, en alignant la paire Aubameyang – Vitinha en pointe, chargée de perforer les buts adverses. L’OM n’est pas en ballotage favorable avant le coup d’envoi mais à les arguments pour faire plier le Panathinaikos adverse. S’il y parvient il affrontera au tour suivant, en barrages de qualification à la Ligue des champions, le vainqueur du match Braga – TSC Backa Topola. A l’aller, les Portugais ont pris une large option en s’imposant 3-0.