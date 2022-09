OM – Eintracht Francfort 2022 en direct live streaming

Igor Tudo et l’OM reçoivent l’Eintracht Francfort en Ligue des champions

Ce mardi soir, l’OM accueille l’Eintracht Francfort pour le compte de la 2ème journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Les Marseillais voudront s’imposer à domicile pour oublier la défaite inaugurale à Tottenham et faire plaisir aux supporters, pour le retour de la C1 dans la cité phocéenne, deux ans après la campagne ratée (une victoire pour 5 revers). En face, Francfort, qui dispute sa première Ligue des Champions de son histoire, n’est autre que le vainqueur de la Ligue Europa la saison passée, très performant à l’extérieur en Europe. OM – Eintracht Francfort 2022 en direct live streaming, c’est à suivre sur Canal+, qui offre une série limitée, couplée avec Bein sport et Netflix. Le coup d’envoi est prévu à 21 heures à l’Orange Vélodrome.

Suivez OM – Eintracht Francfort 2022 en direct live streaming

À 21h sur Canal+, Eintracht Francfort 2022 en direct live streaming

La défaite de l’OM sur la pelouse de Tottenham, la semaine dernière, a laissé un goût amer aux olympiens. Un carton rouge et les joueurs d’Igor Tudor ont encaissé deux buts de la tête de Richarlison, pour s’incliner 2-0. Malgré ce revers, le match de Londres a montré aux Marseillais qu’ils étaient au niveau en C1, mais il faut désormais une victoire devant leur public. D’autant plus que l’OM est favori de cette rencontre, après le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1 (19 points en 7 journées). Ex-aequo avec le PSG en tête du championnat, les phocéens se sont imposés 2-1 contre Lille, ce samedi, et espèrent enchaîner face à l’Eintracht, qui traverse une période plus compliquée. Étrillé 0-3 chez eux par le Sporting Portugal la semaine dernière, les actuels onzièmes de Bundesliga ont rechuté ce week-end à domicile contre Wolsfbourg (0-1), ce qui a passablement agacé l’entraîneur Oliver Glasner: « Au niveau offensif, nous avons été nuls. Quant à nos coups de pied arrêtés, ils ont été désastreux ». Les Allemands souhaiteront donc réagir à Marseille, portés par leur excellent bilan européen à l’extérieur (9 victoires en 14 déplacements).

Alexis Sánchez de retour, Payet titulaire ?

l’OM a perdu huit de ses dix derniers matches à domicile en C1, une statistique qui en dit long sur les capacités des phocéens à se sublimer sur la plus grande scène européenne. Mais ce mardi soir, Igor Tudor pourra compter sur le retour d’Alexis Sánchez, suspendu pour la rencontre face à Tottenham. La star chilienne a déjà marqué 4 buts en 6 matches de L1 et bonifie le jeu de son équipe, surtout si Dimitri Payet est aligné dans le onze. Seulement titulaire à deux reprises en championnat cette saison, l’ex-capitaine de l’OM pourrait faire du bien à son équipe grâce à son expérience et son sens de la passe. Sans Mbemba suspendu, la défense olympienne devra se méfier du Japonais Daichi Kamada, auteur de 3 buts en 5 rencontres de Bundesliga cette saison, et du Français Kolo Muani, arrivé cet été du FC Nantes, actuel meilleur passeur du championnat allemand.