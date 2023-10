Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud 2023 en direct streaming

C’est la grande finale de la Coupe du monde 2023 de rugby qui oppose la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud.

La Coupe du monde de rugby en France s’achève ce samedi soir par une finale de rêve entre les All Blacks et les Springboks. Les deux meilleures équipes du monde au classement mondial s’affronteront pour la troisième fois en finale de Coupe du monde, après 1995 et 2019. Ça se joue sur la pelouse du Stade de France à partir de 21h et ce Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud 2023 en direct streaming est à voir en clair sur la chaîne TF1.

Suivez Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud 2023 en direct streaming

La finale Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud 2023 en direct streaming est sur TF1 ce samedi

Les Néo-Zélandais sont légèrement les favoris de cette finale chez les bookmakers. Ils ont notamment remporté la Rugby Championship 2022 et ils disputent leur cinquième finale de Coupe du monde en dix éditions. Cependant, les All Blacks ne sont pas infaillibles. Ils ont perdu contre la France lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, et ils ont été bousculés par l’Irlande en quart de finale.

Les All Blacks sont légèrement favoris face aux Springboks

Les Sud-Africains ont pour leur part une équipe très expérimentée, avec des joueurs comme Siya Kolisi, Eben Etzebeth et Handré Pollard. Ils sont capables de battre n’importe quelle équipe en un jour donné. Et ce sont eux les tenants du titre, depuis l’édition 2019 au Japon. Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud, le vainqueur de ce duel deviendra seul la nation la plus titrée du rugby en Coupe du monde. Le match pourrait se jouer sur des détails, comme le jeu au pied ou la discipline.

Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud, les compositions d’équipes

Nouvelle-Zélande : B. Barrett – Jordan, Ioane, J. Barrett, Tele’a, – (o) Mo’unga, (m) Smith – Cane (cap.), Savea, Frizell – S. Barrett, Retallick – Lomax, Taylor, De Groot.

Afrique du Sud : Willemse – Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe – Pollard, De Klerk – Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) – Mostert, Etzebeth – Malherbe, Mbonambi, Kitshoff.