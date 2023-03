MBilli – Gongora 2023 en direct live streaming

Christian Mbilli affronte Carlos Gongora dans la nuit, au Canada.

En ce mois de mars, la boxe française est à l’honneur. Après le combat perdu de Toni Yoka face à Carlos Takam, un autre boxeur tricolore est sur le devant de la scène, et compte bien remporter son face à face. Contrairement à Yoka et les autres membres de la “Team Solide”, il est reparti bredouille, sans médaille, lors des Jeux Olympiques 2016, battu en quart de finale. Malgré ce revers, il a su relever la tête et est, à ce jour, le combattant français le mieux classé de sa génération. Il sera opposé à un adversaire coriace, qui ne lui fera aucun cadeau. Pour pouvoir suivre MBilli – Gongora 2023 en direct live streaming, il faut être abonné à RMC Sport 2, la chaîne des sports de combats, avec sa formule Pass Combat sans engagement, à seulement 10 euros.

Suivez MBilli – Gongora 2023 en direct live streaming avec le pass combat

À 1h00 du matin, ce vendredi 24 mars, MBilli – Gongora 2023 en direct live streaming

Plus de six ans après sa désillusion à Rio, Christian MBilli a su rebondir et est désormais très proche de décrocher un combat pour la ceinture mondiale. Néanmoins, avant cela, le boxeur de 27 ans, classé à la deuxième place WBC des super-moyens, devra remettre ses ceintures WBA International et WBC Continental des Amériques en jeu face à l’adversaire le plus fort de sa carrière, Carlos Gongora. En gagnant cette rencontre, à Montréal, ville dans laquelle il vit depuis 2017, le boxeur français devrait vraisemblablement obtenir un combat pour la ceinture mondiale face à Saul “Canelo” Alvarez, qui est la plus grande star de la boxe, depuis la retraite de Floyd Mayweather.

🚨 CETTE NUIT !!! 🥊🇫🇷 Christian Mbilli, le plus grand espoir de la boxe française, continue son ascension vers le titre avec un très gros test face à l’Équatorien Carlos Gongora. 📺 En direct et en exclu sur RMC Sport 2, cette nuit à 1h du matin. pic.twitter.com/Cij6CpzODy — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 23, 2023

MBilli favori de ce combat face à Gongora selon les bookmakers anglais

À 27 ans, et après 23 combats, Christian MBilli est toujours invaincu. De son côté, son adversaire du jour, Carlos Gongora n’a perdu qu’un seul combat en 22 rencontres. 16 de ses 21 victoires ont été gagnées par K.O. Des chiffres qui illustrent bien la force, ainsi que le grand défi qui attend le boxeur français. Malgré ces chiffres, il est favori de ce combat, selon les bookmakers anglais. En effet, d’après les sites de paris sportifs en ligne d’outre Manche, le succès du membre de la “Team Solide” est à 1,3. Tandis que celui de son adversaire, Gongora, est à 3,4. Si MBilli confirme les pronostics, alors il se rapprochera un peu plus de son rêve et aura, sans doute, l’opportunité d’affronter le détenteur de la ceinture mondiale, Saul “Canelo” Alvarez.