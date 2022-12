Maroc – Portugal 2022 en direct live streaming

Encore plus loin, Achraf Hakimi et les Maroc face au Portugal, au Mondial 2022 ?

Allez, soyons d’abord chauvin pour les bleus et ensuite solidaires de nos voisins d’Afrique du nord, puisque plein de choses nous rapprochent, notamment sept joueurs qui évoluent en Ligue 1. Et croisons les doigts pour une demi-finale inédite à la Coupe du monde, surtout pour ces Lions de l’Atlas. Verdict sera rendu ce samedi, au jour des quarts de finale. Avec, pour commencer, ce Maroc – Portugal 2022 en direct live streaming, qui ne sera à suivre que sur la chaîne Bein Sport, qui a les droits complets de diffusion du Mondial et qui se couple à Canal -+, la chaîne du sport en France (Ligue 1, Ligue des champions, Top 14, Formule 1…).

Pour regarder Maroc – Portugal 2022 en direct live streaming

Premier quart de la journée que ce Maroc – Portugal 2022 en direct live streaming

Vainqueurs de l’Espagne au bout du bout du suspense, et de la séance des tirs au but (0-0, 3-0 au tab), les hommes de Walid Regragui ont écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de leur sport national. Et l’idylle n’est peut-être pas finie, tant les partenaires du latéral du PSG, Achraf Hakimi détonne depuis l’entame du tournoi. Faut-il quand même rappeler qu’ils n’ont pas encore perdu un seul match depuis l’entame (vainqueur de la Belgique et du Canada, nul face à la Croatie et l’Espagne)

Les Lions de l’Atlas vont-ils déjouer encore les pronostics ?

Mais les Portugais non plus. Mieux pour eux, ils ont étrillé la Suisse (6-1), pour se qualifier pour les quarts de finale. Les Portugais de Cristiano Ronaldo, relégué sur le banc par la sensation Gonçalo Ramos sont costauds sur cette Coupe du monde, tout en donnant l’impression de monter en puissance. Les hommes de Fernando Santos ont naturellement les faveurs des pronostics, ils sont neuvièmes au classement des nations de la FIFA quand le Maroc pointe plus loin, en 22e position. Mais c’était vrai aussi avec l’Espagne, alors septième au commencement de ce Mondial. La suite, on la connait…