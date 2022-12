Maroc – Espagne 2022 en direct streaming

Hakim Ziyech et la Maroc ont l’occasion d’écrire l’histoire face à l’Espagne, au Mondial 2022.

Sans complexe et pas sans ambition, les Lions de l’Atlas. Parce qu’après avoir dominé la Belgique (2-0), le Canada (2-1) et concédé le nul à la nation vice-championne du monde, l’historique de l’équipe dans ce Mondial l’autorise à tous les espoirs. Même celui de battre une Roja, présentée sinon comme favorite, au moins en outsider à la victoire finale. Maroc – Espagne 2022 en direct streaming est le premier match de la journée, ce mardi, à voir à partir de 16h sur Bein Sport qui a tous les droits de diffusion de la coupe du monde et propose une offre couplée à Canal +, la chaîne du sport (Ligue 1, Ligue des champions, Top 14, Formule 1…)

Pour suivre Maroc – Espagne 2022 en direct streaming

Maroc – Espagne 2022 en direct streaming, une affiche à suivre seulement sur Bein Sport

C’est la deuxième fois que le Maroc se hisse en huitième de finale d’une Coupe du monde de football. En 1986, l’équipe d’Afrique du nord s’était inclinée face à l’Allemagne (1-0). Une fois encore, c’est un gros morceau qui s’oppose à elle, et pourtant a-t-elle terminée première de son groupe. L’Espagne, septième nation au classement de la FIFA (le Maroc est 22e) s’est faite doubler sur le fil, par le Japon, dans un groupe où elle était pourtant partie tambours battants, en explosant le Costa Rica, 7-0. D’aucuns diront que la défaite concédée au collectif nippon l’arrange, pour ne pas être dans la partie de tableau du Brésil.

La Roja est favorite mais le Maroc ne fait pas de complexe

Le vainqueur de ce duel affrontera l’équipe qui se qualifiera au terme du dernier des huitièmes de finale de cette Coupe du monde ; il oppose le Portugal à la Suisse. Chez les opérateurs de paris sportifs, l’Espagne a les faveurs des cotes, elle est donnée gagnante à 1,7 contre un, alors que le succès du Maroc paie plus de six fois la mise. Mais Walid Regragui, l’ancien latéral est devenu un brillant stratège, à la tête des Lions de l’Atlas est nul doute qu’il a une idée derrière la tête pour faire déjouer les pronostics et offrir à sa nation, un premier quart, dans son histoire.