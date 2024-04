Marathon de Paris 2024 en direct live streaming

En clair sur France 3 ou pour les abonnés d’Eurosport, le Marathon de Paris 2024 en direct live streaming.

C’est ce dimanche que se tiendra la 47ème édition de la course, un événement majeur du calendrier sportif français qui rassemblera plus de 54 000 participants. Cette année, les coureurs emprunteront un parcours similaire à celui de l’édition 2023, traversant les plus beaux sites de la capitale française. Rendez-vous dès potron-minet pour suivre le Marathon de Paris 2024 en direct live streaming en clair sur France 3 ou pour les abonnés sur Eurosport.

Suivez le Marathon de Paris 2024 en direct live streaming

Départ matinal pour le Marathon de Paris 2024 en direct live streaming

Le départ sera donné à 7h55 pour les athlètes handisports, suivi par les élites à 8h00. Les autres coureurs s’élanceront ensuite en fonction de leur allure, entre 8h05 et 11h10. Parmi les points forts du parcours, les coureurs passeront par les Champs-Élysées, l’Opéra Garnier, la place de la Bastille, les bois de Vincennes et de Boulogne, la cathédrale Notre-Dame et la tour Eiffel. L’arrivée sera jugée, comme chaque année, au pied de l’Arc de Triomphe.

Les Jeux de Paris en toile de fond cette année

L’édition 2023 avait été remportée par l’Éthiopien Abeje Ayana chez les hommes et la Kenyane Helah Kiprop chez les femmes. Cette année, tous les regards seront tournés vers les athlètes qui tenteront de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se dérouleront sur un parcours similaire le 10 août prochain.