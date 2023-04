Marathon de Paris 2023 en direct live streaming

En dépit du contexte social en France, le Marathon de Paris 2023 aura bien lieu ce dimanche et en direct streaming sur France 3.

Comme chaque année, les passionnés se lèveront très tôt pour suivre la course, depuis leur domicile ou alors directement sur le parcours. En effet, l’évènement réunit généralement près de 40 000 coureurs venants des pays du monde entier et prêts à se surpasser. Tous et toutes rêvent de remporter cette course mythique. L’année dernière, la Kényane Judith Jeptum Korir et l’Éthiopien Deso Gelmisa, sont entrés dans les livres d’histoires en remportant cette épreuve. Pour les fans qui souhaitent suivre cet évènement sans pour autant se lever de leur lit, le Marathon de Paris 2023 en direct live streaming est à suivre sur France 3, ce dimanche 2 avril à 7h45.

Suivez le Marathon de Paris 2023 en direct live streaming

Sur France 3 ce dimanche, le Marathon de Paris 2023 en direct live streaming

Pour la 46ème édition de cette course mythique, le parcours est évidemment connu. Les plus de 40 000 coureurs devront parcourir 42,195 kilomètres ce dimanche matin. Cette traversée de Paris partira des Champs Elysées vers l’Avenue Foch. Lors de leur course, les marathoniens et les marathoniennes passeront évidemment par plusieurs grands monuments de Paris tels que l’Arc de Triomphe, les Champs Elysées, la Place de la Concorde, le Louvre ainsi que l’hôtel de ville de Paris, la place de la Bastille, le bois de Vincennes, la Seine, le Musée d’Orsay, Notre Dame de Paris, les Invalides, et bien évidemment la Tour Eiffel.

Un nouveau record chez les femmes l’année dernière

Alors que la France connaît un mouvement social de grande ampleur contre la réforme des retraites, la question du maintien de la course à cette date du dimanche 2 avril a été posée, en raison de possibles manifestations dans les rues de Paris ce jour-là. Une interrogation vite balayée par les organisateurs du marathon de Paris, qui ont affirmé que la course aurait bien lieu et éloigné toute possibilité de report. Les coureurs et les coureuses pourront donc bel et bien réaliser cette course mythique. L’occasion peut être de battre des records comme ce fut le cas l’année dernière. En effet, Judith Jeptum Korir, tenante du titre, a établi un record l’année dernière, en ayant obtenu le meilleur temps chez les femmes, avec une course de 2h 19 minutes et 48 secondes. Son homologue masculin, Deso Gelmisa, a réalisé le troisième meilleur temps chez les hommes, avec un chrono à 2 heures 5 minutes 7 secondes.