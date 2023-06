Manchester City – Inter Milan 2023 en direct streaming

Manchester City ou l’Inter Milan, quelle équipe soulèvera la Ligue des champions 2023 ?

C’est une finale inédite dans l’histoire du football européen que celle qui se joue, ce samedi soir, en Ligue des champions. Et peut-être une première victoire, non pour Pep Guardiola à la tête de l’attelage, mais Manchester City, qui court après le titre depuis 2008 et la reprise du club par le fonds souverain des Emirats arabes unis. Puisqu’il doit être diffusé en clair, c’est sur TF1 que sera accessible à tous le choc, Manchester City – Inter Milan 2023 en direct streaming. C’est à voir à partir de 20h45, pour un coup d’envoi à 21h. Canal +, titulaire des droits, retransmettra aussi les débats.

Suivez Manchester City – Inter Milan 2023 en direct streaming

Sur TF1 en clair ou Canal + la finale Manchester City – Inter Milan 2023 en direct streaming

Si le club anglais ne l’a donc jamais remporté, son homologue italien visera un quatrième sacre, dans l’histoire de la plus importante compétition du football européen de clubs. La dernière victoire des Intéristes remonte à 2010, c’est aussi la dernière fois qu’ils ont disputé la finale. Autant Manchester City était attendu au rendez-vous étant donné favori du tournoi depuis son début, autant la présence de l’Inter Milan est plus improbable, quoique le collectif italien comptait quand même parmi les outsiders les plus sérieux, au mois d’août dernier.

Les Citizens sont favoris face aux Lombards, mais les Italiens ont souvent déjoué les pronostics

En toute logique donc, Erling Haaland et ses partenaires ont les faveurs des bookmakers, avant le match. Pour se hisser jusqu’en finale, Manchester City a tour à tour éliminé le RB Leipzig, le Bayern Munich puis le Real Madrid, tandis que l’Inter a écarté le FC Porto, Benfica et son meilleur rival historique, l’AC Milan. Il y aura ce samedi soir, une prime de 4,5 millions d’euros pour le vainqueur de l’édition 2023 de la Ligue des champions, en plus de toutes celles gagnées précédemment dans la compétition. Parvenir jusqu’en finale vaut par exemple, 15,5 millions d’euros à chacune des deux formations. Rendez-vous est pris aux environs de 23h, pour connaître le vainqueur de cette opposition disputée à Istanbul, en Turquie, sur la pelouse du Stade olympique Atatürk.