Manchester City – Bayern 2023 en direct streaming

Haaland et de Bruyne hisseront-ils Manchester City en finale de la Ligue des champions 2023, en écartant le Bayern Munich ?

« Caramba, encore raté », pour le Paris Saint-Germain, écarté dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. A défaut du collectif parisien, c’est son rival allemand qui l’a battu, qui se dresse, à compter de ce mardi soir, à l’équipe des Skyblues. Avec un match aller à disputer à l’Etihad. Ce Manchester City – Bayern 2023 en direct streaming n’est à voir que pour les abonnés, ceux de RMC qui propose une offre couplée avec Bein Sport, pour le meilleur du football.

Pour voir Manchester City – Bayern 2023 en direct streaming

Sur RMC ce mardi, le premier acte de Manchester City – Bayern 2023 en direct streaming

C’est une affiche de roi, entre un club mythique et un qui tend, sinon à le devenir, au moins glaner un premier trophée majeur européen. Chez les bookmakers de France, l’effectif de Josep Guardiola est donné favori sur celui de Thomas Tuchel, fraîchement débarqué sur le banc des Bavarois. Entre les deux stratèges, l’avantage historique est à l’Espagnol, qui a gagné la moitié de ses dix oppositions, contre trois à son homologue allemand et deux confrontations conclues sur un score nul.

Rendez-vous le 19 avril pour le match retour de ce quart de finale de Ligue des champions

Le vainqueur de cette affiche Manchester City – Bayern Munich, affrontera en demi-finale de la Ligue des champions, le vainqueur du choc 100% italien entre le Napoli d’un côté, et l’AC Milan de l’autre. Les deux autres quarts de finale opposent Chelsea au Real Madrid et Benfica à l’Inter Milan. Les matchs retour se disputeront les 18 et mercredi 19 avril, pour le deuxième round de City et du Bayern.