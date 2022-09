Maccabi Haïfa – PSG 2022 en direct live streaming

Nuno Mendes et les joueurs du PSG se rendent en Israël, pour affronter le Maccabi Haïfa.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa, pour le compte de la 2ème journée de phase de groupes de Ligue des Champions. Après sa victoire au Parc contre la Juventus Turin, les hommes de Christophe Galtier voudront enchaîner face à l’adversaire présenté comme le plus faible du groupe, sur le papier. Maccabi Haïfa – PSG 2022 en direct live streaming, c’est à suivre sur Canal+, ou RMC Sport avec une offre à moins de 20 euros par mois. Le coup d’envoi est prévu à 21 heures, au stade Sammy Ofer.

Pour voir Maccabi Haïfa – PSG 2022 en direct live streaming

À 21H sur Canal+, Maccabi Haïfa – PSG 2022 en direct live streaming

Deuxième club le plus titré du pays (14 fois champion), le Maccabi Haïfa est actuellement leader du championnat d’Israël. Quatre succès en autant de rencontres mais l’écart au niveau européen s’est fait sentir lors du premier match de C1 la semaine dernière, où les Verts se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Benfica. Face au PSG, la tâche sera encore plus compliquée, même dans leur antre et poussés par 30 000 spectateurs. Cependant, la locomotive verte peut se targuer d’un bilan positif face aux Parisiens sur la scène européenne, lors de la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1998. Les Israéliens avaient fait match nul au Parc des Princes (1-1) puis s’étaient imposés 3 buts à 2 à domicile, mais pas dans leur stade actuel. En face, le PSG, leader de Ligue 1, est aussi la meilleure équipe du championnat à l’extérieur, avec 12 points pris sur 12 possibles et surtout 18 buts inscrits pour un seul encaissé. Des chiffres éloquents mais à nuancer en Ligue des Champions, car le club de la capitale a toujours concédé un but lors de ses neuf derniers déplacements dans la compétition.

Kylian Mbappé vers un nouveau record?

Ce PSG version 2022-2023 ne laisse que des miettes à ses adversaires et si le trio Messi-Neymar-Mbappé est dans un bon soir, un résultat risque d’être compliqué pour Haïfa. Ces trois-là trustent le haut du classement des buteurs et passeurs de Ligue 1, après 7 journées. Ce soir en Israël, l’un d’entre eux sera sûrement plus motivé que les autres à marquer. Car si Kylian Mbappé trouve le chemin des filets au stade Sammy Ofer, il égalera le record de buts d’un joueur du PSG en Coupe d’Europe, toujours détenu par Edinson Cavani. L’Uruguayen en est à 30, contre 29 pour le prince de Bondy. Du coté du Maccabi, l’attaquant Omer Atzili sera l’arme offensive principale. Le joueur de 29 ans est actuellement le meilleur buteur du championnat israélien, avec 6 réalisations mais aussi deux passes décisives en 4 rencontres.