Lens – OM 2023 en direct streaming

Le choc entre Lens et l’OM se jouera aussi en tribunes.

Une rencontre pour faire basculer une fin de saison pleine de suspense. Alors qu’il ne reste que cinq journées de Ligue 1, tout est encore jouable pour le titre, au moins mathématiquement pour les deux équipes qui s’affrontent. Alors que le leader parisien est en crise aussi bien sur le terrain qu’en dehors, le deuxième du classement reçoit le troisième. Nulle doute que le stade Bollaert-Delelis poussera les joueurs des Sang et Or pour qu’ils arrachent la victoire. Ce Lens – OM 2023 en direct streaming est à suivre sur Canal+Foot et sur Canal+Sport 360. Autrement dit, tous les abonnés de la chaîne cryptée, numéro un sur le sport (Ligue 1, Ligue des champions, Top 14, F1, Moto GP…) pourront regarder ce match ce samedi à 21h00.

Suivez Lens – OM 2023 en direct streaming

Qui aurait pu prédire qu’à cinq journées de la fin du championnat trois équipes lutteraient encore pour le titre de champion de France? En effet, le RC Lens, troisième, et qui compte six points de retard sur le PSG, accueille le deuxième, l’Olympique de Marseille, qui n’en compte que cinq. Tout est donc encore ouvert pour soulever l’Hexagoal. Rarement une saison de Ligue 1 n’aura été aussi serrée. Ce Lens – OM est peut-être le match de la saison. Une rencontre qui, selon les bookmakers, devrait tourner à l’avantage des hommes de Franck Haise. Le succès des Sang et Or est coté à 2,3, tandis que la victoire d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est à 2,95.

Openda, atout offensif numéro un de Lens, l’OM compte sur Sanchez

Pour remporter ce match, les Sang et Or pourront compter sur Loïs Openda, qui a inscrit 18 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. L’international belge est le meilleur lensois dans ce domaine. D’ailleurs, les sites de paris sportifs en ligne ne s’y trompent pas, puisqu’il est celui qui a le plus de chances de marquer parmi les hommes de Franck Haise. Son but est coté à 2,5. Pour les Marseillais, l’atout offensif numéro un est Alexis Sanchez, une réalisation de l’attaquant chilien est coté à 3,35. Entre le RC Lens et l’OM, l’historique récent est très favorable au club nordiste. Sur les cinq dernières confrontations, Seko Fofana et ses coéquipiers ont un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Au match aller, ils s’étaient imposés sur le plus petit des scores, 1-0, avec un but de David Pereira da Costa. Une défaite qui a laissé un goût amer aux hommes d’Igor Tudor, puisqu’ils avaient dominé ce match.