Lens – Arsenal 2023 en direct streaming

Le bouillant public de Bollaert retrouve la Ligue des champions à l’occasion de Lens – Arsenal 2023 en direct streaming.

Après avoir terminé deuxième de la Ligue 1 Uber Eats la saison précédente les Sang et Or sont de retour en UEFA Champions League cette année. Le club artésien a été placé dans le groupe B aux côtés des Gunners, de Séville et du PSV Eindhoven. Pour son entrée dans la compétition, il s’est rendu sur le terrain du FC Séville, vainqueur de la dernière Europa League. Ils ont réalisé une performance remarquable en obtenant un précieux match nul (1-1) à Sanchez Pizjuan dans la course à la qualification. Ce soir c’est le deuxième round, mais Lens – Arsenal 2023 en direct streaming n’est à voir que pour les abonnés, au choix sur les antennes de RMC ou celles de Canal+ qui a tous les droits du foot européen. C’es la chaîne du sport avec en plus de la Ligue 1, de la Formule 1, du MotoGP et du Top 14. Entre autres droits détenus…

Lors de son premier match inaugural, Lens a connu un début de partie difficile, avec un but concédé par Lucas Ocampos pour les Andalous. Cependant, les Lensois ont rapidement réagi, et Angelo Fulgini a égalisé d’un superbe coup franc. Pour leur premier match à domicile en Europe cette saison, les Lensois affrontent Arsenal, vice-champion d’Angleterre en titre. Les Gunners n’ont pas fait de quartier lors de la première journée de la Ligue des Champions, en infligeant une défaite sévère de 4-0 au PSV Eindhoven, avec des buts de Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Martin Odegaard.

Une deuxième journée de la prestigieuse Ligue des champions

La rencontre de la deuxième journée de la Ligue des Champions entre Lens et Arsenal se déroulera ce mardi 3 octobre. Le coup d’envoi est prévu à 21h au stade Bollaert-Delelis. Deux chaînes de télévision diffuseront le match en direct. Vous pourrez suivre ce grand événement du football européen sur RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Ces deux chaînes sont disponibles sur abonnement et accessibles depuis vos appareils connectés. En vous abonnant, vous aurez également accès à de nombreux autres matchs de l’UEFA Champions League tout au long de la compétition.