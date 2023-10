Le Ballon d’or 2023 en baisse sur les audiences à la TV

L’audience du Ballon d’or 2023 a baissé sur L’Equipe, par rapport à l’édition 2022.

La cérémonie du Ballon d’or 2023, qui a vu Lionel Messi remporter son huitième trophée, n’a pas rencontré le même succès que la précédente en terme d’audiences à la télévision. La soirée, diffusée sur la chaîne L’Équipe, a été suivie par 1,47 million de téléspectateurs, soit une part d’audience de 6,9 %, selon Le Parisien.

Moins de public devant le Ballon d’or 2023 mais la 4e audience de la soirée

Un score en baisse par rapport à l’édition 2022, il est vrai marquée par une victoire française de Karim Benzema, qui avait été suivie par 1,98 million de téléspectateurs. La chaîne L’Equipe n’en est pas moins la quatrième chaîne du PAF sur les audiences en prime time et la première de la TNT. C’est M6 qui se hisse en tête avec son programme « L’amour est dans le pré », que 4,16 millions de téléspectateurs ont regardé (19,5% de pda)

TF1 suit avec « Tout le monde debout » (2,36 M et 12,3%) et France 3 avec le film « La Finale » (1,57 M et 7,7%). France 2 a été la grande perdante, avec sa soirée spéciale sur la langue française, qui n’a été suivie que par 997 000 téléspectateurs.