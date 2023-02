Juventus – Nantes 2023 en direct streaming

Une affiche de gala et les huitièmes de la Ligue Europa 2023 en jeu, pour le FC Nantes de Guessand, opposé à la Juventus.

Une belle affiche lors de ces seizièmes de finale de la Ligue Europa. Treizièmes de Ligue 1, les Canaris restent sur deux victoires lors des deux dernières rencontres de championnat. Les Nantais devront affronter la Vieille Dame sans leur recrue phare du mercato hivernal. En effet, Andy Delort, touché à un genou, est forfait. Il n’est pas le seul, puisque Ignatius Ganago, endeuillé par la mort de sa fille, et Quentin Merlin, blessé aux adducteurs, seront également absents. Ce Juventus – Nantes 2023 en direct streaming est à suivre ce jeudi 16 février à 21h00 sur W9, qui retransmet une affiche pour chaque journée de la compétition.

Suivez Juventus – Nantes 2023 en direct streaming

En prime time, ce jeudi, Juventus – Nantes 2023 en direct streaming

Pour atteindre ce stade de la compétition, Ludovic Blas et ses coéquipiers ont dû batailler jusqu’à la dernière journée de la phase de groupe pour arracher sa qualification en seizième de finale de la Ligue Europa. Le FC Nantes a fini deuxième de son groupe, derrière Fribourg. Tandis que la Juventus a été reversée dans cette compétition, après avoir été troisième de sa poule de Ligue des Champions, derrière Benfica et le Paris Saint Germain. La Vieille Dame affiche un bilan famélique dans la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison, avec 1 victoire et 5 défaites. Malgré cela, les hommes de Massimiliano Allegri sont favoris de cette rencontre.

Nantes n’est pas favori face à la Juventus

Les bookmakers ne donnent pas beaucoup de chances aux Nantais. La cote d’un succès d’Adrien Rabiot et ses coéquipiers est à 1,3. Tandis que celle du FC Nantes est à 10. Les hommes d’Antoine Kombouaré devront déjouer les pronostics. Une tâche qui s’annonce difficile, puisque Massimiliano Allegri pourra compter sur le retour de deux joueurs pour défier les Canaris. Absents lors des derniers matchs, Leonardo Bonucci et Juan Cuadrado effectuent leur retour dans le groupe. En revanche, Paul Pogba, pas totalement remis de son opération au genou, et Arkadiusz Milik, touché à une cuisse, sont indisponibles.