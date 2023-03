Jones – Gane 2023 UFC en direct live streaming

Jon Jones vs Ciryl Gane, le combat de la nuit en UFC 2023.

C’est le combat le plus attendu par les fans d’UFC. Un peu plus d’un an après sa défaite face à Francis Ngannou, il peut, de nouveau, tenter sa chance pour obtenir la ceinture mondiale des poids lourds à l’UFC. Un titre qui n’appartient plus à personne, puisqu’en conflit avec l’instance américaine d’arts martiaux, Ngannou a été libéré de son contrat par le président de l’organisation, Dana White. Pour décrocher la ceinture, il faudra battre la légende américaine. Ce combat Jones – Gane 2023 UFC en direct live streaming est programmé au matin de samedi à dimanche. Il ne pourra être vu que des seuls abonnés à RMC Sport, la chaîne des amoureux de MMA ou de la boxe, notamment.

Ce dimanche 5 mars à 5h30, Jones – Gane 2023 UFC en direct live streaming

Pour obtenir la ceinture mondiale des poids lourds UFC, Ciryl Gane devra battre celui qui est considéré comme le meilleur de tous les temps en MMA, Jon Jones. A 23 ans, il est le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC. Au cours de sa carrière, Jon Jones a disputé 28 combats pour 26 victoires, 1 sans décision et 1 défaite . Celle-ci a été donnée, non pas parce qu’il a abandonné ou parce qu’il a été vaincu, mais car il a porté des coups de coude jugés illégaux à son adversaire. Il dispose de la plus longue série d’invincibilité de l’histoire de l’UFC. Un statut qui le place forcément comme le favori dans ce combat.

Gane n’est pas favori face à Jones

D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas. En effet, la côte d’une victoire de Jon Jones est à 1,5. Tandis que celle de son adversaire, le combattant français, Ciryl Gane, est à 2,2. Reste à savoir désormais, si Gane fera déjouer les pronostics. Nul doute qu’il fera tout afin de remporter ce combat. Puisque celui qui est surnommé ‘Bon Gamin” a une bonne occasion d’entrer dans l’histoire du sport français. En cas de victoire, il serait le premier français à remporter la ceinture des lourds dans la plus grande organisation de MMA. Gane serait sur le toit du monde, et considéré comme l’homme le plus fort du monde.