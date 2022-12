Japon – Croatie 2022 en direct live streaming

La Croatie de Lovro Majer vise les quarts du Mondial 2022, ce lundi, face au Japon

En voilà une affiche plutôt inattendue. Moins peut-être par la présence de la nation au damier, vice-championne du monde en titre, que celle du collectif nippon, héroïque pour dominer, dans le groupe dit « de la mort », l’Espagne et l’Allemagne, sur le fil. Ce huitième de finale Japon – Croatie 2022 en direct live streaming est sur Bein Sport, en tant que diffuseur exclusif de l’intégralité de la Coupe du monde, qui a une offre couplée à Canal +, la chaîne de la Ligue 1, la Ligue des champions, le Top 14 rugby ou la Formule 1. Coup d’envoi donné à 16 h.

Pour voir Japon – Croatie 2022 en direct live streaming

Seulement sur Bein Sport le 8e de finale, Japon – Croatie 2022 en direct live streaming

Ainsi donc le Japon, 24e pays au classement mondial de la FIFA a-t-il coiffé l’Espagne, 7e et l’Allemagne, 11e, pour s’emparer la première place de son groupe et s’offrir le droit d’affronter la Croatie de Modric (12e), qui s’est péniblement sortie de son groupe F, en repoussant les assauts belges dans le dernier match, mais en étant devancée du Maroc. Voilà pour le passé. Le futur appartient à l’une de ces deux nations, pour s’offrir un hypothétique quart de finale, contre le Brésil.

le pays du Soleil-levant n’a jamais vu les quarts

Ce Japon – Croatie 2022 est clairement le choc le plus serré sur le papier, à ce moment du tournoi, les cotes l’attestent d’ailleurs ; elles sont serrées mais plutôt favorable à la Croatie, donnée vainqueur à un peu plus de 2 et un peu moins de quatre, le succès du pays des anciens latéraux de l’Olympique de Marseille : Hiroki Sakai, à droite et Yuto Nagatomo, à l’opposé. Trois fois (en 2002, 2010 et 2008), le pays du Soleil-levant s’est qualifié pour un huitième de finale. Trois fois, il a échoué à se qualifier. La quatrième sera-t-elle la bonne ?…