Irlande – Nouvelle-Zélande 2023 en direct live streaming

Une place dans le dernier carré du Mondial se joue entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande.

Ce samedi soir au Stade de France, les amateurs de rugby du monde entier seront aux aguets pour assister au deuxième des quatre quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby. Et rien de moins qu’un affrontement de costauds entre deux nations candidates et favorites à la victoire finale. Les Verts sont la première nation au classement mondial, les Blacks la quatrième. Irlande – Nouvelle-Zélande 2023 en direct live streaming est programmé à 21h et à suivre en clair, sur la chaîne TF1.

Pour voir Irlande – Nouvelle-Zélande 2023 en direct live streaming

Un choc que cet Irlande – Nouvelle-Zélande 2023 en direct live streaming

L’Irlande a fait preuve d’une forme exceptionnelle jusqu’à présent dans la compétition. Avec 4 victoires en 4 matches de groupe, dont un succès crucial contre l’Afrique du Sud (13-8), les Irlandais ont terminé en tête de leur groupe. Cette performance les a qualifiés pour ce quart de finale contre les All Blacks. Une victoire les placerait sur la voie express vers la finale, car une victoire contre le vainqueur de Pays de Galles – Argentine en demi-finale semble à leur portée. Cependant, comme le veut l’adage, dans le sport, tout peut arriver lors d’un match !

Les Verts pour confirmer, les Blacks en quête de rédemption

Les Néo-Zélandais ont été secoués lors de leur premier match de la compétition, s’inclinant face aux Français (27-13). Depuis, ils ont montré leur force en enchaînant trois victoires impressionnantes contre des adversaires moins redoutables (71-3 contre la Namibie, 96-17 contre l’Italie et 73-0 contre l’Uruguay). La Nouvelle-Zélande est en quête de rédemption, et ce match contre l’Irlande sera un vrai test pour eux. Les enjeux sont élevés, et les All Blacks sont bien décidés à montrer qu’ils méritent leur statut de champions du monde en titre.

À noter que si l’Équipe de France bat l’Afrique du Sud, elle ne pourra affronter le vainqueur de ce match qu’en finale.

Irlande – Nouvelle-Zélande, les compositions probables

XV de départ de l’Irlande : Hugo Keenan – Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki, James Lowe – Johnny Sexton (cap), Jamison Gibson-Park – Caelan Doris, Josh van der Flier, Peter O’Mahony – Iain Henderson, Tadhg Beirne – Tadhg Furlong, Dan Sheehan, Andrew Porter

XV de départ de la Nouvelle-Zélande : Beauden Barrett – Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Leicester Fainga’anuku – Richie Mo’unga, Aaron Smith – Ardie Savea, Sam Cane (cap), Shannon Frizell – Scott Barrett, Brodie Retallick – Tyrel Lomax, Codie Taylor, Ethan de Groot