Irlande – France 2023 en direct streaming

Chahutés par l’Italie à l’entame, Ntamack et l’équipe de France de rugby affrontent l’Irlande, pour la 2e (et probablement plus importante) rencontre du tournoi des Six Nations 2023.

Ce tournoi des VI Nations a bien débuté pour l’équipe de France. Après un succès poussif face aux Italiens (29-24) obtenu dans la douleur, puisque les hommes de Fabien Galthié ont été menés face à leur adversaire en seconde période avant de renverser la partie pour l’emporter. Le XV de France fait face, cette fois-ci, à une équipe beaucoup plus coriace. Il s’agit tout simplement de l’une des favorites de cette compétition. Ce Irlande – France 2023 en direct streaming est à suivre ce samedi 11 février à 15h15 sur France 2, qui détient les droits du tournoi.

Suivez ce Irlande – France 2023 en direct streaming

Sur France 2 à 15h15, Irlande – France 2023 en direct streaming

Alors que les Français ont eu du mal à venir à bout des Italiens, ce n’a pas été le cas des Irlandais, qui ont disposé de leur adversaire du jour assez sereinement et sans trop souffrir, puisqu’ils ont fait la course en tête durant toute la rencontre. Les hommes d’Andy Farrell ont balayé le Pays de Galles sur le score de 34 à 10. Ils entament donc cette rencontre avec confiance et aussi avec un goût de revanche. En effet, le 12 février 2022, soit quasiment un an jour pour jour, lors de la dernière confrontation entre les Bleus et les Irlandais, Antoine Dupont et ses coéquipiers étaient parvenus à battre le XV du Trèfle 30-24.

Les Bleus ne sont pas favoris face à l’Irlande

Autre point qui pourrait motiver l’Irlande, le XV de France est sur une série de quatorze victoires consécutives. Toutefois, les hommes de Fabien Galthié ne sont pas favoris de cette rencontre selon les bookmakers. Une victoire des Bleus est cotée à 2,75, tandis que celle de l’Irlande est à 1,44. Plus généralement, les hommes d’Andy Farrell sont perçus comme étant les favoris de la compétition, la cote pour que les Irlandais remportent ce tournoi des VI Nations est de 1,60, devant la France, deuxième nation ayant le plus de chances de remporter le trophée selon les traders, avec une cote de 3,75.