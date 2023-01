Iran – France 2023 handball en direct streaming

Nicolas Tournat et l’équipe de France de handball affrontent l’Iran à la Coupe du monde 2023 de la spécialité.

Les Bleus poursuivent leur marche en avant dans cette 28ème édition des Championnats du monde de handball. Après trois succès en autant de matchs lors des phases de groupes, les hommes de Guillaume Gille se sont qualifiés pour le tour principal. Lors de leur première rencontre, Nikola Karabatic et ses coéquipiers sont venus à bout du Monténégro (35-24) et sont bien partis pour obtenir leur billet pour les quarts de finale. Tandis que leur adversaire s’est incliné face à la Slovénie 21-38. Ce Iran – France 2023 en direct streaming est à suivre ce vendredi 20 janvier à 18h en exclusivité sur beIN Sports, qui détient les droits intégraux de diffusion de la compétition, et propose avec Canal + (Ligue 1, Ligue des champions, Top 1′, F1, Moto GP…), l’offre la plus large du sport à la TV.

Suivez Iran – France 2023 en direct streaming

Sur beIN Sports dès 18H00, le match Iran – France 2023 en direct streaming

Jusqu’ici les Bleus n’ont pas souffert et ont réalisé une entame de Championnat du monde parfaite, avec quatre succès en autant de rencontres. Les hommes de Guillaume Gille voudront se qualifier pour les quarts de finale, qualification qu’ils peuvent obtenir avant ce match en fonction du résultat de la rencontre entre l’Espagne et la Slovénie, en cas de victoire de la Roja, Nikola Karabatic et ses coéquipiers seront d’ores et déjà qualifiés. Néanmoins, l’équipe de France souhaitera poursuivre sur sa bonne lancée et prendra au sérieux cette rencontre face à un adversaire beaucoup plus faible qu’elle sur le papier.

Les Bleus favoris de la rencontre

En effet, l’Iran n’est pas le favori de ce match face aux Bleus. Non qualifiée lors des trois derniers Championnats du monde, l’équipe iranienne honore seulement sa deuxième participation aux Mondiaux de handball, la première datant de 2015. Ce statut d’outsider est une évidence et est d’ailleurs confirmé par les bookmakers. En effet, la cote d’une victoire de l’Iran face à l’équipe de France est de 14, tandis que celle de Nikola Karabatic et ses coéquipiers est de 1. Il faut désormais que les hommes de Guillaume Gille confirment cette différence de niveau et de statut sur le terrain.