Alexander Zverev face à Ugo Humbert : qui remportera le Rolex Paris Masters 2024 ce dimanche ?

Le Masters 1000 de Paris-Bercy connaîtra aujourd’hui son épilogue avec un affrontement inédit entre les numéros un de leurs pays respectifs ; la France et l’Allemagne. Une finale qui s’annonce électrique entre le local de l’étape, qui dispute sa première finale en Masters 1000, et l’expérimenté numéro 3 mondial. Humbert – Zverev 2024 en direct live streaming c’est à voir en clair sur France 3, ce dimanche dès 15h. Ou sur Eurosport pour les abonnés.

Pour voir Humbert – Zverev 2024 en direct live streaming

En clair ou aux abonnés la finale Humbert – Zverev 2024 en direct live streaming

Porté par un public acquis à sa cause, Ugo Humbert a créé la sensation en écartant le Russe Karen Khachanov en demi-finale au terme d’un match haletant (6-7, 6-4, 6-3). Le Messin devient ainsi le huitième Français à atteindre la finale du prestigieux tournoi parisien, marchant dans les pas de ses illustres prédécesseurs comme Guy Forget, Jo-Wilfried Tsonga ou Gaël Monfils.

Un Zverev au sommet

Un premier français finaliste au Rolex Paris Masters depuis 2O11

Face à lui se dresse un monument du tennis actuel. Alexander Zverev, déjà vainqueur de six Masters 1000, vise un premier sacre dans la capitale française après sa finale perdue en 2020 face à Medvedev. L’Allemand, qui retrouvera la deuxième place mondiale lundi, a dominé le Danois Holger Rune en demi-finale (6-3, 7-6).

Plus de 919 000 euros promis au vainqueur du match

La rencontre, programmée à 15 heures, sera retransmise simultanément sur Eurosport 1 et France 4, permettant au public français de supporter massivement son représentant. Humbert tentera d’écrire l’une des plus belles pages du tennis français récent, face à un adversaire qui reste néanmoins le favori logique de cette finale. A la clé, il y a aussi une prime de près de 920 000 euros et 1 000 points ATP pour le vainqueur de la confrontation.