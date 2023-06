Gibraltar – France 2023 en direct streaming

Kylian Mbappé et l’équipe de France affrontent Gibraltar en phase qualificative à l’Euro.

Troisième match de qualification, ce vendredi soir, pour les Bleus qui ont gagné les deux premiers. L’occasion de faire un pas de géant vers la phase finale du prochain Euro de football. Leaders du groupe B, ils affrontent la nation probablement la plus faible de la poule. Même en déplacement, les protégés de Didier Deschamps seront les favoris du jour. Gibraltar – France 2023 en direct streaming est programmé à 20h45 et à voir en clair pour tous, sur la chaîne TF1. Avec le duo Grégoire Margotton – Bixente Lizarazu aux commentaires.

Suivez Gibraltar – France 2023 en direct streaming

Sur TF1 à 20h45, Gibraltar – France 2023 en direct streaming

Cette opposition est sur le papier déséquilibrée, entre l’équipe de France, présentement deuxième nation mondiale au classement de la FIFA, face à celle de Gibraltar, modeste 201e sur les 211 qui entrent dans la hiérarchie. Autant dire que les vice-champions du monde en titre sont largement les favoris, à ce point d’ailleurs que chez les bookmakers nationaux, c’est un large succès 5-0 des Bleus qui dominent les cotes du moment. Gare toutefois à l’excès de confiance, les joueurs du collectif tricolore étant notamment pour certain usé par la longueur de la saison qui s’achève, marquée par un Mondial en décembre.

Les Bleus en 4-3-3 et Brice Samba titulaire dans les buts

Sur le terrain, Didier Deschamps devrait aligner un trio offensif avec le nouveau capitaine Kylian Mbappé à gauche, Kinglsey Coman son pendant à droite et Olivier Giroud en pointe. Le milieu devrait être 100% madrilène, avec Antoine Griezmann de l’Atlético, aligné aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, du Real. Derrière, la ligne de quatre s’étendra de Pavard à droite, vers Théo Hernandez à gauche, avec Umpamecano et Konaté dans la charnière centrale. Enfin, dans les buts, Mike Maignan se ressentant d’une gêne physique, c’est Brice Samaba, nouveau numéro deux dans la hiérarchie, au détriment d’Alphonse Areola, qui devrait tenir la place.