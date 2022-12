Ghana – Uruguay 2022 en direct live streaming

Ghana – Uruguay 2022 en direct live streaming, un match au bon souvenir de Luis Suarez.

Dernier match du groupe H, à la coupe du monde de football au Qatar, et celui-ci est décisif pour les deux nations, qui peuvent l’une comme l’autre encore se qualifier. Seulement, une puisque le Portugal a déjà son ticket. Qui pour accompagner le pays de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale ? Réponse ce vendredi, à partir de 16h, pour Ghana – Uruguay 2022 en direct live streaming. Il faudra pour cela être abonné à Bein Sport, la chaîne qui diffuse en exclusivité tous les matchs de ce Mondial. Elle est incluse dans le pack Canal +, qui offre toute la saison, de la Ligue 1, de la Formule 1 ou du Top 14 rugby.

Pour regarder Ghana – Uruguay 2022 en direct live streaming

Seulement pour les abonnés de Bein Sport, Ghana – Uruguay 2022 en direct live streaming

Ce choc sent bon les retrouvailles, plus de douze ans après le quart de finale du Mondial en Afrique du Sud et la qualification de la Celeste, sur un coup du sort que la main décisive, bien que pénalisée, de Luis Suarez dans la surface. Le Pistolero est toujours là, en 2022, et interrogé par la presse sur ce fait de match devenu marquant, il assure ne rien regretter. C’est qu’à l’époque, le Ghana avait eu un penalty de la gagne, finalement raté.

L’une des deux nations peut espérer se qualifier pour les huitièmes

Ce nouvel opus peut expédier l’une des équipes au tour suivant. Le Ghana sera certain d’en être, s’il domine son adversaire, quel que soit le résultat de l’autre match, entre la Corée du Sud et le Portugal. L’Uruguay, en revanche, doit gagner et attendre le résultat de la Corée qui, si elle fait le nul ou ne perd pas plus de deux buts d’écart, validera son billet. Contrairement à la tendance, plus favorable aux Black Stars, chez les bookmakers, l’Uruguay est favorite à la victoire dans cette rencontre. Verdict ce soir, aux environs de 17h30.