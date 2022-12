Fury – Chisora 2022 boxe en direct streaming

Le combat de boxe Tyson Fury – Derek Chisora, c’est ce samedi soir à Londres.

Insatiable le « Gypsy ». Ou plutôt comme il le dit, incapable de raccrocher complètement les gants, comme il l’avait annoncé, parce que c’est dans sa discipline qu’il trouve son équilibre. De vie et mental. C’est donc plus motivé que jamais, que le champion du monde WBC retrouve, ce samedi soir, le ring. Le combat Fury – Chisora 2022 boxe en direct streaming sera à suivre sur RMC Sport, le diffuseur des sports de combat, de la boxe au MMA et du football avec Bein sport couplé dans l’offre. La soirée débute à 20h, ce duel sera le dernier au programme, en affiche de gala.

Pour voir Fury – Chisora 2022 boxe en direct streaming

Sur la chaîne RMC Sport 2 le combat Fury – Chisora 2022 boxe en direct streaming

Tyson Fury revient donc au charbon, à 34 ans, moins de huit mois après son dernier round victorieux sur Dillian Whyte. Il affrontera un boxeur plus vieux que lui, en la personne de Derek Chisora, 38 ans, un Britannique comme lui, un dur à cuire bagarreur, qui compte 45 combats chez les professionnels, pour 33 victoires, dont 23 avant la limite et douze défaites. Il a déjà boxé deux fois par le passé face à Tyson Fury, pour autant de défaites.

En attendant d’affronter Uysk pour la réunification des ceintures

Le champion du monde WBC anticipe avec ce combat, un affrontement prochain avec l’Ukrainien Alexandre Usyk (champion WBA-IBF-WBO), pour la réunification des ceintures, normalement prévu au mois de mars 2023. il tâchera d’abord de rester invaincu, après 33 combats chez les professionnels pour 32 victoires (dont 23 par KO) et un nul. La soirée se déroule au Tottenham Hotspurs Stadium, à Londres. Le premier des trois duels mettra aux prises le Français Yvan Mendy, à la défense de son titre européen des légers, face à l’Ukrainien Denys Berinchyk.