Steve Mandanda devrait être titularisé dans les buts de la France opposée à la Tunisie, ce mercredi, au Mondial 2022, au Qatar.

Le « match des coiffeurs », ainsi qu’il est souvent dépeint, porte ce mercredi son nom au sens complet. Car les bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ont l’occasion de souffler pour certains cadres, quand cela offre aux remplaçants, une opportunité de jouer. Ou mieux, de s’illustrer. C’est à 16 h que débuté France – Tunisie 2022 en direct streaming, à voir sur la chaîne TF1 pour une diffusion en clair, au plus grand nombre.

Sur TF1 dès 17h le match France – Tunisie 2022 en direct streaming

De 6 à 7 changements sont évoqués dans le onze de départ de Didier Deschamps, sur ce qu’il était les précédentes rencontres. La question a manifestement agacé le sélectionneur national, qui déteste avoir à justifier ses choix. Certains seront pourtant scrutés, notamment de savoir si Kylian Mbappé sera titularisé, lui qui enchaîne les matchs à haute intensité. Du gardien aux attaquants, cela devrait normalement bouger sur toutes les lignes de l’équipe de France.

La première opposition entre les Bleus et les Aigles de Carthage, au Mondial

En face aussi, il est prévu que la Tunisie évolue et notamment au niveau des pistons, dans le système en 5-2-3 mis en place par Jalel Kadri. L’enjeu est plus fort pour les Aigles de Carthage car ils ont nécessité à gagner, pour se qualifier pour la p^hase éliminatoire. Quant aux Bleus, même une défaite face à la Tunisie pourrait ne pas les priver de la première place du groupe D, si dans le même temps, l’Australie ne bat le Danemark, ou avec un faible écart de buts. Historiquement, France et Tunisie ne se sont jamais affrontés dans un coupe du monde de football. Chez les bookmakers nationaux, les hommes de Didier Deschamps sont largement favoris, pour une victoire finale.