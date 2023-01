France – Slovénie handball 2023 en direct streaming

Dernier match de groupe face à la Slovénie pour la France de Nikola Karabatic, aux Mondiaux 2023 de handball.

Une entame de compétition parfaite pour les Bleus. Après deux victoires en autant de matchs, les hommes de Guillaume Gille comptent quatre points aux Mondiaux et sont bien partis pour se qualifier. Ce lundi, Karabatic et les siens défient leur dernier adversaire du groupe. Un match à leur portée néanmoins, ils devront rester vigilants car leurs adversaires sont premiers de la poule B, devant les Bleus. Ce France – Slovénie 2023 en direct streaming est à suivre à partir de 18h, en exclusivité sur beIN Sports, qui détient les droits de la compétition. La chaîne est accessible dans une offre couplée à Canal +, qui diffuse le meilleur du sport, football, rugby, F1 ou encore Moto GP.

Suivez France – Slovénie 2023 en direct streaming

Sur beIN Sports dès 18H00, le match France – Slovénie 2023 en direct streaming

Cette rencontre est celle de la première place. Avec 4 points et une différence de buts de + 23, les Slovènes sont actuellement en tête de la poule, devant l’équipe de France, deuxième, qui compte également quatre points mais une différence de buts de + 20. En conséquence, Nikola Karabatic et ses coéquipiers, qui cherchent leur septième titre mondial, ne pourront pas se contenter du match nul. Favoris de la compétition, la victoire est impérative si les Bleus souhaitent honorer leur statut et sortir de ce groupe B à la première place.

Les Bleus sont favoris de cette rencontre

Non qualifiée lors du dernier Championnat du monde, en 2019, la Slovénie, malgré ses deux victoires, est outsider de cette rencontre. D’ailleurs, les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la cote d’une victoire des Slovènes est de 4. Tandis que la victoire des hommes de Guillaume Gille est cotée à 1,3. Idem lorsqu’il s’agit d’une victoire finale dans cette compétition. La cote des Bleus champions du monde est de 5. Loin devant les Slovènes, un titre de Mondial des hommes d’Uros Zorman est cotée 41. Une différence de niveau qui devra se vérifier sur le terrain.