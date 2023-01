France – Pologne 2023 handball en direct streaming

C’est parti pour Nikola Karabatic et les Bleus qui affrontent la Pologne, au Mondiaux 2023 de handball.

Ce mercredi 11 janvier débute la 28ème édition du Championnat du monde de handball masculin. Nikola Karabatic et ses coéquipiers rentrent dans le grand bain dès le match d’ouverture. Sacrés six fois dans la compétition, un record, ils défient l’autre pays hôte de cette compétition, avec la Suède. Les hommes du sélectionneur Guillaume Gille font partie des favoris de cette compétition. Ce France – Pologne 2023 en direct streaming est à suivre sur TFX à 21h00.

Suivez France – Pologne en direct streaming 2023

Sur TFX dès 21H00, France – Pologne 2023 en direct streaming

L’équipe de France n’a plus goûté au titre de champion du monde depuis 2017. Présents dans le groupe B en compagnie de la Pologne, de l’Arabie Saoudite et de la Slovénie, Nikola Karabatic et ses coéquipiers sont dans une poule largement abordable. Ils devront bien entamer leur compétition face à un adversaire, la Pologne, qui aura à cœur de montrer l’étendue de ses capacités chez elle, devant son public. Chez les bookmakers nationaux, les Bleus sont donnés vainqueurs avec un gros niveau de confiance, à plus ou moins 1,3 contre un, la cote du succès.

Une bonne préparation avec le tournoi de France

Championne Olympique en titre, l’équipe de France fait partie des équipes favorites de ce Mondial. En quête d’une septième étoile, les hommes de Guillaume Gille sortent d’une très bonne préparation, où ils sont sortis vainqueurs de la première édition du Tournoi de France. Pour ce faire, ils ont remporté leurs deux matchs face aux Pays Bas (43-32) et face à l’Egypte (33-32). De quoi faire le plein de confiance avant le début de ce 28ème Championnat du monde. Arabie Saoudite – Slovénie, l’autre premier match de ce groupe se joue demain jeudi, à 18h.