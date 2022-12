France – Pologne 2022 en direct streaming

L’équipe de France affronte la Pologne, pour une place en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 de football.

Les choses vraiment sérieuses commencent, dans le sens où à compter de ce tour qui vaut huitième de finale, les Bleus comme leurs adversaires, n’ont plus aucun joker à brûler. Deux équipes s’affrontent, ce dimanche après-midi au Mondial, au Qatar. Une seule se qualifiera et on ne peut que souhaiter, qu’elle soit d’un drapeau tricolore. Direction TF1, pour France – Pologne 2022 en direct streaming qui débute à 16 h et se joue sur la pelouse du stade Al-Thumama, où quelques 3 000 supporters derrière le collectif de Deschamps, sont annoncés.

Suivez France – Pologne 2022 en direct streaming

France – Pologne 2022 en direct streaming sur TF1 ce dimanche à 16 h

Nous voilà donc entrés de plein pieds, dans la phase à élimination directe. Avec l’avantage pour l’équipe de France, d’avoir terminé première de son groupe D, quand la Pologne a courbé l’échine pour finir deuxième du C, derrière l’Argentine. Cet affrontement entre les deux nations n’est pas un classique à proprement parler. Elles ont croisé seize fois le fer dans leur histoire, depuis la première gagnée par les Bleus (4-0), en 1939, à la plus récente, disputée en 2011, il y a déjà onze ans. A cette époque, la France de Lloris et Mandanda alors présents s’était imposée 1-0. il n’y a en revanche eu qu’une seule rencontre à compétition internationale, au Mondial 1982 et pour la 3e place, la Pologne avait gagné, 3-2.

Le même onze que celui aligné face au Danemark en poule ?

Ce dimanche les Français, les tenants du titre dans la compétition, seront les favoris. Ils le sont notamment des cotes de paris sportifs, vainqueurs à 1,3 en moyenne contre plus de dix, la cote attribuée à la nation de Robert Lewandowski. Il faudra assumer le costume, ce que le collectif de Didier Deschamps a su faire, à tout le moins pour les cadres qui le compose. Le sélectionneur national devrait d’ailleurs reconduire le même onze de départ que celui qui avait efficacement muselé le Danemark, en phase de groupes (2-1).