France – Pologne 2022 basket en direct streaming

La France affronte la Pologne, ce vendredi, pour une place en finale de l’Euro 2022 de basket.

Ce vendredi, l’équipe de France masculine de basket défie la Pologne en demi-finale de l’EuroBasket. Après deux victoires miraculeuses aux tours précédents, la sélection tricolore, emmenée par Vincent Collet, tentera de se hisser en finale pour glaner le deuxième titre européen de son histoire, après 2013. Mais il faudra se méfier des Polonais, qui ont éliminé les tenants du titre slovènes en quarts. France – Pologne 2022 en direct streaming, c’est à suivre en clair sur W9. Le coup d’envoi est prévu à 17h15, à la Mercedes-Benz Arena de Berlin, en Allemagne.

L’équipe de France s’apprête à disputer sa demi-finale du championnat d’Europe de basket 2022, en étant la seule nation du dernier carré à avoir joué des prolongations en huitièmes et en quarts de finale. En amont, les Bleus sortaient du groupe B en troisième place, après deux revers contre la Slovénie et l’Allemagne, mais trois victoires face à la Lituanie, la Hongrie et la Bosnie. Les hommes de Vincent Collet ont ensuite vaincu la Turquie (87-86) après prolongations, puis l’Italie en quarts (93-85), dans une fin de match irrespirable. Du coté de la sélection polonaise, 13ème au classement FIBA, le parcours a aussi été valloné, avec trois victoires (République tchèque, Pays-Bas et Israël) et deux défaites (Finlande et Serbie) dans le groupe D. Les aigles, troisièmes de leur poule, ont ensuite battu leurs voisins ukrainiens (94-86) puis réalisé l’exploit de sortir, en quarts de finale, la Slovénie de Luka Dončić (90-87), vainqueur de l’EuroBasket en 2017. Néanmoins, les Français, plus expérimentés, sont favoris à la victoire: ils ont gagné les trois dernières confrontations face à la Pologne (2007,2015 et 2017).

Réveil attendu dans le troisième quart-temps

Les Bleus comptent aussi dans leurs rangs quelques joueurs parmi les meilleurs de la planète à leur poste. C’est le cas de Rudy Gobert, alias Gobzilla, élu trois fois défenseur de l’année en NBA (2018,2019 et 2021) et plébiscité comme meilleur joueur français en 2019. Le pivot du Minnesota a inscrit 20 points et 17 rebonds en huitièmes, puis 19 points et 14 rebonds face à l’Italie. En l’absence de Nicolas Batum pour ce tournoi, c’est Evan Fournier qui a été promu capitaine, mais le joueur des New York Knicks n’a pas encore livré son meilleur basket dans la compétition, au contraire de Thomas Heurtel, sauveur des Bleus au tour précédent. Avec 20 points et 8 passes, le meneur du Real Madrid a réalisé sa deuxième meilleure performance offensive avec la France. Les vice-champions olympiques de Tokyo devront toutefois rectifier le tir au retour des vestiaires, puisque Français ont perdu cinq fois le troisième quart-temps en sept matches dans la compétition. Tombeuse surprise de la Slovénie en quarts, la Pologne sera emmenée par son capitaine Ponitka, auteur d’un triple-double au match précédent (26 points, 16 rebonds et 10 passes). Le vainqueur de cette rencontre affrontera l’Allemagne, pays hôte de cette phase finale, ou l’Espagne, pour le titre européen.