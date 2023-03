France – Pays-Bas 2023 en direct streaming

Kylian Mbappé et ses partenaires de l’équipe de France affrontent les Pays-Bas ce vendredi soir.

Un peu plus de trois mois après la finale de la Coupe du Monde épique, perdue face à l’Argentine (3-3 , 4-2 t.a.b), les Bleus, destitués de leur titre de champion du monde, font leur grand retour devant le public français. Pour ce premier match post Mondial, Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent faire face aux hommes de Ronald Koeman, à l’occasion de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024. Ce France – Pays-Bas 2023 en direct streaming est à suivre ce vendredi 24 mars à 20h45 sur TF1, qui est le diffuseur de l’équipe de France lors de ces éliminatoires du prochain championnat d’Europe des Nations.

Suivez France – Pays-Bas 2023 en direct streaming

Sur TF1 à 20h45, France – Pays-Bas 2023 en direct streaming

C’est une nouvelle ère qui débute pour les Bleus. Après les retraites internationales d’Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema, l’équipe de France va devoir se renouveler et continuer de performer. Dans les buts, Mike Maignan est désormais le numéro 1, tandis que Kylian Mbappé, à tout juste 24 ans, est le capitaine de l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps voudront évidemment briller devant leur public face aux Pays-Bas, et rendre le meilleur hommage possible aux néo-retraités qui, excepté Benzema, seront en tribunes pour assister à cette rencontre face aux Pays-Bas. Les Néerlandais seront, de leur côté, privés de Frenkie De Jong et Steven Bergwijn, tous deux forfaits pour cette trêve internationale.

L’équipe de France est favorite face aux Pays-Bas

Les Bleus sont largement favoris de ce match face aux Pays-Bas, d’après les bookmakers. En effet, selon les sites de paris sportifs en ligne, le succès du nouveau capitaine, Kylian Mbappé, et de ses coéquipiers est coté à 1,86. Tandis que celui des hommes de Ronald Koeman est à 4,3. Du côté de l’équipe de France, l’attaquant de 24 ans, désormais capitaine, est évidemment l’atout offensif numéro 1. Son but lors de cette rencontre est coté à 2 par les traders. Le principal danger pour les hommes de Didier Deschamps se nomme Memphis Depay. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est considéré comme étant le joueur néerlandais ayant le plus de chances de marquer, avec une cote à 4, juste devant le milieu de terrain de Liverpool, Cody Gakpo dont le but est coté à 4,7. L’équipe de France devra donc confirmer son statut de favori en gagnant ce match, dans un Stade de France acquis à sa cause.