France – Namibie 2023 en direct streaming

Troisième match pour Antoine Dupont et l’équipe de France face à la modeste Namibie, à la Coupe du monde 2023.

Les Bleus sont de retour sur le terrain pour un match crucial contre la Namibie après une victoire moins convaincante face à l’Uruguay (27-12), avec une équipe bis. Fabien Galthié et ses hommes sont déterminés à rectifier le tir et à restaurer leur confiance en leur jeu. Ils affronteront l’équipe la plus modeste de la poule et visent à prouver leur statut de favoris sans aucune pitié envers leur adversaire. France – Namibie 2023 en direct streaming, troisième match des Bleus dans leur Coupe du monde est cette fois à voir sur France 2, en clair, à partir de 21h.

Suivez France – Namibie 2023 en direct streaming

De TF1 à France 2 pour voir le match France – Namibie 2023 en direct streaming

Les cadres qui ont brillé en battant les All Blacks lors du premier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, sont de retour pour cette rencontre capitale. Face à une équipe de Namibie qui a encaissé 18 essais en seulement deux matches, le XV de France est bien déterminé à offrir un spectacle de qualité ce jeudi soir. Le sélectionneur français, Fabien Galthié, a effectué 12 changements par rapport au match contre l’Uruguay, espérant ainsi retrouver le style et le talent de son équipe démontrés lors de leur victoire contre les All Blacks. Notons que Grégory Alldritt, touché au genou, sera ménagé pour ce match.

Les Bleus affrontent l’équipe la plus faible de leur groupe

Classée 21e au classement World Rugby, l’équipe namibienne est confrontée à une tâche difficile contre les Bleus. Après des défaites contre l’Italie et la Nouvelle-Zélande, les Namibiens sont voués à un sort similaire face au XV de France. Avant de conclure leur phase de groupes avec un match contre l’Italie, l’Équipe de France a l’occasion de peaufiner ses automatismes. En 2007, elle avait infligé une défaite sévère à la Namibie avec un score de 87-10. Les fans espèrent que les Bleus rééditeront cette performance jeudi soir à Marseille. Une victoire serait un énorme pas en avant dans leur quête de la Coupe du monde de rugby.