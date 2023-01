France – Monténégro 2023 handball en direct streaming

L’équipe de France poursuit sa route, en affrontant le Monténégro, au Mondial 2023 de handball.

Des débuts rêvés pour les Bleus dans cette 28ème édition des Championnats du monde de handball. Les hommes de Guillaume Gille ont remporté leur trois premières rencontres face à la Pologne, l’Arabie Saoudite et la Slovénie, et ont fini premier de leur groupe. Après la phase de poules, place désormais au tour principal. Nikola Karabatic et ses coéquipiers devront battre les hommes de Zoran Roganovic. Ce France – Monténégro 2023 en direct streaming est à suivre ce mercredi 18 janvier à partir de 18h, en exclusivité sur beIN Sports, qui détient les droits de la compétition. La chaîne est accessible avec une offre Canal + (Ligue 1, Ligue des champions, Top 14, F1…), incontournable pour tous les mordus de sport.

Suivez France – Monténégro 2023 en direct streaming

Sur beIN Sports dès 18H00, le match France – Monténégro 2023 en direct streaming

Si les Bleus ont remporté leur trois premiers matchs, cela n’a pas été le cas du Monténégro. Deuxièmes de leur groupe derrière l’Espagne, les Monténégrins ont arraché leur qualification lors du dernier match de la phase de groupe face au Chili (35-33). Après trois premières rencontres gagnées, les choses sérieuses débutent pour l’équipe de France de handball. Pour ce premier match lors du tour principal, Nikola Karabatic et ses coéquipiers devront venir à bout du Monténégro s’ils souhaitent se mettre dans les meilleures dispositions pour obtenir leur billet pour les quarts de finale. Les Bleus, à la recherche de leur septième titre Mondial, sont les favoris de cette rencontre. Et ce, même sans l’arrière droit Dika Mem, “très certainement forfait” pour la rencontre, selon Guillaume Gille.

Les Bleus favoris de ce match

Non qualifiée lors des quatre dernières éditions, l’équipe du Monténégro dispute seulement le deuxième championnat du monde de handball de son histoire, et fait forcément office d’outsider face à l’équipe de France. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la cote d’une victoire des hommes de Zoran Roganovic est de 10,5. Tandis que la victoire des hommes de Guillaume Gille est cotée à 1,04. Idem lorsqu’il s’agit d’une victoire finale dans cette compétition. La cote des Bleus champions du monde est de 4,7. Loin devant leur adversaire du jour, un titre Mondial des Monténégrins est cotée à 400. Un écart de statut qui devra se confirmer sur le terrain.