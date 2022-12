France – Maroc 2022 en direct streaming

France – Maroc au Mondial 2022, c’est aussi l’affrontement de Kylian Mbappé et son pote, Achraf Hakimi.

Une affiche inédite pour cette deuxième demi-finale entre à suivre sur TF1 ce mercredi, dès 20h00.Les hommes de Walid Regragui tenteront de se qualifier pour la première fois en finale de la Coupe du Monde. Tandis que les Bleus de Didier Deschamps espèrent réaliser le back to back, après leur sacre lors du Mondial 2018 en Russie. Pour suivre cette explication France – Maroc 2022 en direct streaming, il faudra donc être sur TF1, pour la partie en clair ou Bein sport, pour les abonnés.

Suivez France – Maroc 2022 en direct streaming

Sur TF1 dès 20H00, la demi-finale France –Maroc 2022 en direct streaming

Après une qualification compliquée face à l’Angleterre, Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont sans doute fait le plus dur dans cette Coupe du Monde. En l’absence du Brésil, éliminé par la Croatie en quart de finale, les Bleus sont favoris à leur propre succession. Le rêve d’une troisième étoile est à portée de main. L’équipe de France pourra compter sur son arme fatale : Kylian Mbappé. Peu en vue contre les Three Lions, le natif de Bondy voudra s’illustrer et marquer un peu plus de son empreinte, ce Mondial.

Outsider, un statut qui convient aux Lions de l’Atlas

Sur leur route, l’équipe de France trouvera un adversaire coriace. En effet, le Maroc a déjoué tous les pronostics. Tout d’abord en sortant premier d’un groupe composé du Canada, de la Croatie et de la Belgique. Ensuite, en éliminant l’Espagne en huitième de finale et le Portugal en quart de finale. Une performance d’autant plus exceptionnelle, puisque malgré ce parcours du combattant, Achraf Hakimi et ses coéquipiers n’ont encaissé qu’un seul but. Comme souvent les Lions de l’Atlas ne seront pas les favoris des bookmakers, mais avec leur défense, la meilleure de ce Mondial, ils ont des arguments à faire valoir. De quoi prémunir les Bleus de toute forme d’arrogance. Ce France Maroc 2022 en direct streaming s’annonce palpitant.