France – Italie 2023 en direct streaming

Dernier match de poule pour la France de Fabien Galthié, face à l’Italie à la Coupe du monde 2023.

La Coupe du Monde de Rugby entre dans sa phase décisive, et les Bleus sont en lice pour décrocher la première place du groupe A. Après trois victoires consécutives, ils se mesureront au pays de la botte, dans un vrai huitième de finale. Pour voir ce France – Italie 2023 en direct streaming, dernier match de la phase de poules, rendez-vous sur TF1 à partir de 21h ce vendredi soir.

Le match se tiendra au Parc OL de Lyon, une enceinte qui a déjà accueilli plusieurs rencontres de la Coupe du Monde, notamment le choc entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Les Bleus ont déjà parcouru un long chemin depuis le Stade de France, en passant par Lille et Marseille, pour enfin arriver à Lyon. Le coup d’envoi du match est prévu à 21 heures, heure française.

Sans Dupont du côté des Bleus et Fischetti dans le camp adverse

L’Équipe de France, victorieuse des All Blacks en ouverture, a opéré de nombreux changements dans son effectif lors de ses matches suivants. Pour affronter l’Italie, Fabien Galthié devrait aligner Maxime Lucu à la mêlée et Matthieu Jalibert à l’ouverture, en l’absence d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack. Julien Marchand sera également absent en raison d’une blessure. Côté italien, l’équipe avait bien commencé la compétition en remportant ses deux premiers matchs, mais elle a subi une lourde défaite contre la Nouvelle-Zélande. L’Italie devra se passer de Danilo Fischetti, touché, ainsi que de Dino Lamb et Giacomo Nicotera, incertains pour le match.

Ce huitième de finale s’annonce comme un véritable test pour les deux équipes, avec une qualification en quart de finale en jeu. Ne manquez pas cette rencontre cruciale entre la France et l’Italie lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023.