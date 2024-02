France – Irlande 2024 en direct live streaming

Retour aux affaires courantes pour Damian Penaud et l’équipe de France de rugby qui affrontent l’Irlande au tournoi des 6 Nations 2024.

La tension monte alors que le Tournoi des 6 Nations se prépare à débuter avec un affrontement d’ouverture alléchant entre deux pays dominantes de la discipline. Et deux équipes, éliminées en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde malgré leur statut de favoris, qui cherchent à réécrire leur histoire dans le tournoi prestigieux. France – Irlande 2024 en direct live streaming est programmé en soirée ce vendredi, et comme toujours pour la « coupe d’Europe » de rugby, c’est à suivre sur France 2 dès 2

Suivez France – Irlande 2024 en direct live streaming

En soirée et sur la 2 le match France – Irlande 2024 en direct live streaming

Les Bleus et le XV du Trèfle, respectivement lauréats du 6 Nations en 2022 et 2023, cherchent à faire amende honorable après leur déception mondiale. Pour l’édition 2024, la France devra se passer de cadres majeurs tels qu’Antoine Dupont et Romain Ntamack, ouvrant ainsi un nouveau chapitre sous la capitainerie du troisième ligne Grégory Alldritt. Du côté irlandais, des absences notables, dont Jonathan Sexton, se font sentir, mais le capitaine Peter O’Mahony conduit une équipe solide, ayant réalisé le Grand Chelem l’année précédente.

Un duel de revanchards sur le 6 Nations entre les Bleus et le XV du Trèfle

Ce duel de revanchards, prévu pour le 2 février 2024 à 21h00, voit la France être donnée favorite par les bookmakers. L’Irlande, victorieuse l’année dernière à Dublin (32-19), tentera de mettre fin à la série de 14 victoires consécutives des Bleus. Le capitaine français Alldritt, face à un défi de taille, aspire à guider son équipe vers une victoire d’entrée dans le tournoi. Le rendez-vous est fixé sur France 2, avec le coup d’envoi à 21h00, précédé d’un avant-match à 20h50. Les amateurs de rugby attendent avec impatience ce duel qui promet une ouverture électrique au Tournoi des 6 Nations 2024. Les cotes reflètent l’anticipation du face-à-face, offrant un spectacle digne des plus grandes rivalités rugbystiques.