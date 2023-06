France – Grèce 2023 en direct streaming

Dernier match de la saison 2023 pour la France de Didier Deschamps face à l’équipe de Grèce.

Un dernier effort avant de prendre des vacances méritées, compte tenu de l’exceptionnelle longueur de la saison, entrecoupée d’un Mondial à mi-parcours, en décembre dernier. Le gagner permettrait aux hommes de Didier Deschamps de faire un pas majeur vers la qualification au prochain Euro de football. C’est à la maison, à Saint-Denis, que se dispute France – Grèce 2023 en direct streaming, en clair à la TV dès 20h45, sur la chaîne TF1. La rencontre sera arbitrée par l’Espagnol, Mateu Lahoz. Elle se joue pour le compte du groupe B.

Suivez France – Grèce 2023 en direct streaming

A 20h45 et sur TF1, le match France – Grèce 2023 en direct streaming

Avec neuf points en trois rencontres, soit le maximum possible, les Bleus affrontent leur dauphin à six points. C’est dire si l’enjeu est d’importance, sachant que les deux premières nations valideront leur billet pour le prochain Euro de football prévu en Allemagne. « Une victoire nous rapprocherait de notre objectif », abonde sereinement à ce sujet, le sélectionneur national, Didier Deschamps. France – Grèce n’est pas une affiche inédite mais pas loin, puisque les deux payés ne se sont affrontés qu’à cinq reprises dans l’histoire. La France a remporté quatre oppositions dont la dernière, en 2006 et celle qu’il a perdu était la seule en amical.

Du changement à prévoir dans le collectif de l’équipe de France

Comme les Bleus contre Gibraltar (3-0), les Grecs campent sur un succès plus étriqué, décroché contre l’équipe d’Irlande (2-1). Sur le terrain, alors que la pluie pourrait venir perturber les débats sur la pelouse du Stade de France, Deschamps devrait opérer des changements. Notamment offensifs avec Ousmane Dembélé appelé à remplacer Coman sur l’aile droite, tandis que Randal Kolo-Muani devrait être titularisé dans l’axe, en lieu et place d’Olivier Giroud. Dans les buts, Mike Maignan, légèrement blessé contre Gibraltar vendredi, devrait retrouver sa place en remplacement du Lensois, Brice Samba. En même temps que la France affrontera la Grèce, ce lundi soir, l’Irlande recevra Gibraltar, dans ce même groupe B.