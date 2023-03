France – Galles 2023 en direct streaming

Dernier match du tournoi des 6 Nations 2023 pour la France de Dupont face au Pays-de-Galles.

Après leur démonstration à Twickenham face à l’Angleterre (53-10), les hommes de Fabien Galthié confirment leur marche en avant et occupent désormais la deuxième place du Tournoi des VI Nations, à une journée de la fin. Après quatre rencontres lors de cette compétition, dont ils sont les tenants du titre, les Bleus font état d’un bilan de 3 victoires et 1 défaite. Face à elle, l’équipe de France trouvera sur son chemin, pour son dernier match de la compétition, un adversaire, à priori, moins fort que le XV de la Rose. Ce France – Galles 2023 en direct streaming est à suivre ce samedi 18 mars, à 15h45 sur France 2, qui détient les droits du tournoi et diffuse, entre autres, les matchs d’Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Suivez France – Galles 2023 en direct streaming

Sur France 2, France – Galles 2023 en direct streaming

Si pour les Bleus, qui peuvent encore espérer remporter cette compétition, tout va très bien ou presque après cette large victoire obtenue lors du Crunch, ce n’est pas le cas des Gallois. En effet, malgré la victoire face à l’Italie (29-17) lors du dernier match, le bilan du Pays de Galles n’est pas bon lors de ce Tournoi des VI Nations. Avec 3 défaites et 1 victoire, en quatre rencontres, les hommes de Warren Gatland sont cinquièmes et bons derniers du classement. Ils n’ont, sans surprise, plus aucune chance de remporter la compétition. Pour eux, il s’agit désormais d’un match pour sauver l’honneur et ne pas finir ce Tournoi des VI Nations, avec un bilan encore plus désastreux qu’il ne l’est actuellement.

Les Bleus favoris face au Pays de Galles

Malgré le forfait du deuxième ligne Paul Willemse, titularisé lors des quatre premières rencontres, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont considérés comme les grands favoris de ce match face au Pays de Galles. Pour ce dernier match des VI Nations, la cote d’une victoire du XV de France est à 1,03 sur les sites de paris sportifs. Tandis que celle des Gallois est à 9. Autant dire que les bookmakers ne croient pas énormément aux chances de succès des hommes de Warren Gatland. Les hommes de Fabien Galthié voudront certainement finir de la meilleure des manières cette compétition, devant leur public et un Stade de France qui sera, sans doute, en ébullition, prêt à pousser leur équipe. D’autant plus, qu’en cas de défaite de l’Irlande, les Bleus pourraient espérer remporter de nouveau ce Tournoi des VI Nations.