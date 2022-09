France – Espagne 2022 Euro basket en direct streaming

Rudy Gobert et la France affrontent l’Espagne, en finale de l’Euro basket 2022.

Comme on. se retrouve. C’est un classique du Vieux Continent, mais d’abord un match pour une médaille d’or, qui se joue ce dimanche soir, à Berlin. Rien de moins qu’une finale entre deux nations voisines et rivales, à plus d’un titre. Pour voir France – Espagne 2022 Euro basket en direct streaming et en clair, il faudra être branché sur la chaîne M6, dès 20h15, pour un coup d’envoi du match fixé à 20h30. Détenteur des droits de diffusion, Canal + Sport 360 proposera aussi l’affiche à ses abonnés.

Suivez France – Espagne 2022 Euro basket en direct streaming

Il faut remonter à 2016, pour trouver traces de la dernière opposition en tournoi, et à l’époque, la Roja avait largement dominé les Bleus (67-92), en quarts de finale des Jeux Olympiques. Il y a de la revanche à prendre, pour les hommes de Vincent Collet et l’exemple de 2014 à suivre, quand la France déjà conduite par Gobert, Hurtel ou Fournier, était allée gagner à Madrid – excusez du peu -, en quarts de finale des Mondiaux de la discipline.

La France vise un deuxième titre, l’Espagne un quatrième

Depuis 2009, l’Espagne a remporté trois titres européens et en visera un quatrième, ce dimanche, après le dernier, en 2015. La France, quant à elle, poursuit un deuxième trophée après le seul remporté, en 2013. Pour se hisser en finale, les Tricolores ont largement dominé la Pologne, 95-54, tandis que la formation ibère a plus peiné pour écarter l’Allemagne chez elle, 96-91. Plus tôt dans l’après-midi, ce dimanche, Polonais et Allemands s’affronteront pour la médaille de bronze de cet Euro 2022 basket.