France – Ecosse 2023 en direct streaming

L’équipe de France de Fabien Galthié à la relance face à l’Ecosse, au tournoi des 6 Nations 2023.

Après leur défaite face à l’Irlande (32-19), le XV de France souhaite vite enchaîner afin de repartir sur une nouvelle dynamique, et oublier cette défaite. Si le Grand Chelem n’est d’ores et déjà plus possible, les hommes de Fabien Galthié peuvent tout de même espérer remporter ce Tournoi des VI Nations, dont ils sont les tenants du titre. Contrairement aux Bleus, leur adversaire du jour a réalisé un début de compétition parfait d’un point de vue statistique, avec deux victoires en autant de rencontres. France – Ecosse 2023 en direct streaming est à suivre ce dimanche 26 février à 16h00 sur France 2, qui détient les droits de la compétition, et qui diffuse chaque rencontre du XV de France.

Suivez ce France – Ecosse 2023 en direct streaming

Sur France 2 à 16h00, France – Ecosse 2023 en direct streaming

Touché au genou droit le 31 décembre dernier, Jonathan Danty est de retour dans le groupe du XV de France. Initialement forfait environ trois mois, et alors que le Tournoi des VI Nations du trois quarts centre du Stade Rochelais semblait à minima très compromis, Danty a eu plusieurs semaines d’avance dans son protocole de récupération, et est de retour dans le groupe des 42 joueurs de Fabien Galthié. Il est bel et bien présent pour défier l’Ecosse ce dimanche. Considéré comme un cadre de cette équipe, sa présence est, à n’en pas douter, un vrai plus pour les Bleus, qui disposent d’un atout supplémentaire. Reste à savoir désormais, s’il est en forme et est en mesure de jouer l’intégralité de la rencontre. Si Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été défaits par l’Irlande, ils voudront relever la tête et restent néanmoins favoris de cette rencontre face aux Ecossais, selon les bookmakers.

Les Bleus sont favoris face à l’Ecosse

La cote d’un succès du XV de France est de 1,23. Tandis qu’une victoire de l’Ecosse est cotée à 4. Actuellement quatrièmes du groupe avec 5 points, les hommes de Fabien Galthié sont, avant la rencontre, derrière leur adversaire du jour au classement, qui figure à la deuxième place, avec 10 points. Si les Bleus sont favoris de cette rencontre, il ne le sont pas lorsque la question est de savoir quelle équipe remportera le Tournoi des VI Nations. La cote pour que les hommes de Gregor Townsend remporte ce tournoi est de 5. Alors que celle des Bleus est de 25. Autrement dit, les bookmakers estiment que les Ecossais ont cinq fois plus de chances de remporter cette compétition que les Français, qui, rappelons-le, sont les tenants du titre.