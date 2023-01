France – Danemark 2023 handball en direct streaming

C’est le dernier match international pour Nikola Karabatic et l’on ne peut que souhaiter à l’immense joueur qu’il est, que sa carrière la France s’achève sur un succès sur le Danemark, en finale du Mondial 2023 de handball.

L’expression « match au sommet », prend ici tout son sens. Car, quel que soit le vainqueur final de cette opposition de géants, il rentrera dans la finale : les Bleus car ils ajouteront un septième sacre mondial inédit, à leur impressionnante collection et les Scandinaves qui visent la passe de trois titres de champions consécutifs ; cela aussi n’a jamais été fait. Pour voir en clair, ce France – Danemark 2023 handball en direct streaming, il faudra se brancher sur la première, ce dimanche soir à partir de 21h. Sinon, basculer sur Bein Sports, pour les abonnés.

Suivez France – Danemark 2023 handball en direct streaming

Sur TF1 ou Bein Sports la finale France – Danemark 2023 handball en direct streaming

Un « match au sommet », donc, un vrai que cet affrontement entre les deux nations dominantes de la discipline, au 21e siècle. Ou, pour résumer le choc différemment, depuis 2009 et sept coupes du monde de handball disputées quand même, une seule (en 2013, au bénéfice de l’Espagne), a échappé à la France ou au Danemark. Avec. Nikola Karabatic d’un côté et et Mikel Hansen de l’autre, les deux pays ont aussi l’avantage d’avoir en leur sein deux des meilleurs joueurs de l’histoire. Las, côté Bleus, l’aîné des frères Karabatic est en délicatesse avec un pied et n’est pas sûr de pouvoir participer à sa dernière finale d’un Mondial, dans sa si riche carrière.

Les tenants du titre sont donnés favoris face aux Bleus

Chez les bookmakers, le collectif tenant du titre est aussi le favori des débats. Mais les hommes de Bertrand Gilles ont déjà fait face à des vents contraires dans le tournoi, en demi-finale, face à la Suède, à Stockholm, dans un stade de foot transformé en salle bruyante sous les vivas et applaudissements de 19 000 spectateurs acquis à la cause des locaux. En dépit de ce contexte peu favorables, les Français ont gagné (et facilment en plus, 31 à 26). Avec coeur et courage, des valeurs dont ils devront faire montre encore une fois, ce dimanche soir, pour retrouver la plus haute marche d’un podium mondial, six ans après le dernier sacre.