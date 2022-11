France – Danemark 2022 en direct streaming

La France poursuit son Mondial 2022 en affrontant le Danemark, ce samedi à 17h.

A l’heure au rendez-vous les Bleus qui, passée la frayeur de l’ouverture du score australienne et les regrets d’une nouvelle blessure le contingent, ont réussi leur entrée en matière, dans cette Coupe du monde de football. Une victoire cet après-midi, et les portes des huitièmes de finale seront grandes ouvertes aux hommes de Didier Deschamps. Pour voir France – Danemark 2022 en direct streaming, deuxième round du Mondial, il faudra être sur TF1 en clair. Pour un coup d’envoi à 17h.

Suivez France – Danemark 2022 en direct streaming

Programmé à 17h et en clair sur TF1, France – Danemark 2022 en direct streaming

C’est presque un classique désormais, que le match de la France et du Danemark. Et presque une bonne nouvelle, si l’on se dit qu’à chaque titre mondial des Bleus, les eux nations se sont affrontés, en pahse de groupes. Seulement voilà, les Danois sont de valeureux adversaires qui rendent la pareille aux hommes de Didier Deschamps et leur prédécesseurs. Ce sera en effet la seizième confrontation historique et jusqu’ici le bilan est parfait avec 7 victoires de part et d’autre et un nul, il y a quatre ans, à la Coupe du monde en Russie.

France – Danemark est presque devenu un classique des compétitions internationales

Du côté des effectifs, les Bleus ont perdu un nouvel homme en route, puisque Lucas Hernandez a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il a été opéré avec succès. C’est un nouveau coup dur, mais le moral des troupes de Deschamps est bon, l’attestent les images des joueurs à l’entraînement ou de ceux qui se sont présentés en conférences de presse. Sur le terrain, la pression sera surtout sur les épaules de Christian Eriksen et ses partenaires, puisqu’ils ont été poussés au partage des points avec la Tunisie, en entame de tournoi. Les Aigles de Carthage, dans ce même groupe D, affrontent l’Australie, plus tôt dans la journée, ce samedi.