France – Brésil 2023 en direct streaming

Deuxième match du Mondial 2023 pour l’équipe de France qui aborde un rendez-vous crucial contre le Brésil.

Les Bleues au pied du mur. Pourrait-on presque dire de la muraille car l’adversité monte clairement d’un cran dès le deuxième match de la Coupe du monde, après un nul vierge face à la Jamaïque. Pour espérer voir les huitièmes de finale de la compétition, seule la victoire va compter. France – Brésil 2023 en direct streaming est à voir ce samedi à partir de midi, en clair pour tous sur la chaîne France 2.

Suivez France – Brésil 2023 en direct streaming

A midi sur France 2 le match France – Brésil 2023 en direct streaming

Après Sidney la capitale de l’Australie, c’est à Brisbane que jouent les protégées de Hervé Renard. D’Australie, puisqu’il en est question, c’est de là dont est originaire l’arbitre des débats, Kate Jacewicz. Voilà pour les présentations en largeur du contexte autour du match. Sur le terrain, les filles de l’équipe de France sont encore et toujours dans une forme d’incertitude. Sportive, on l’a dit plus haut, car elles jouent leur qualification sur cette rencontre. Et physique, parce que depuis l’entame du tournoi et même bien avant, elles ne sont pas épargnées par les blessures. A la cascade de forfait d’avant Mondial 2023, vient de s’ajouter la contraction d’un mollet de la capitaine Wendie Renard dont on ne sait pas encore, si elle pourra tenir sa place.

Les Bleues légèrement favorites de cotes face à la Seleçao

La France, quatrième nation au classement de la FIFA affronte le Brésil, huitième. C’est le pays de la légende Marta, dont c’est à 37 ans, la sixième Coupe du monde. Une longévité exceptionnelle. La Seleçao est plus sereine que l’équipe de France, car elle a largement dominé le Panama 4 buts à 0 à l’entame de son tournoi. Chez les bookmakers, ce France – Brésil 2023 est particulièrement indécis, légèrement à l’avantage des Bleues données vainqueur à la moyenne de 2,6 contre un et 2,8 contre un le succès du Brésil. Un nul est plus lointain, il ferait bien plus les affaires des jaunes et vertes que de leurs adversaires.