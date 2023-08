France – Australie 2023 en direct streaming

Dernier test avant le Mondial pour le XV de France de Christophe Galthié.

C’est le dernier test avant le match d’ouverture de la Coupe du monde, à disputer à la Nouvelle-Zélande. Et un match pour costauds qui attend les bleus de Fabien Galthié, dans la dernière ligne droite préparatoire avant ce qui est l’événement de l’année dans le monde de l’ovalie. La rencontre est programmée en milieu d’après-midi, France – Australie 2023 en direct streaming est à 17h45 et à suivre sur la chaîne TF1, en tant que co-diffuseur du prochain Mondial.

Suivez France – Australie 2023 en direct streaming

Avec en toile de fond pour les deux nations, la peur d’une vilaine blessure qui serait, à douze jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, à ce stade rédhibitoire. Les Bleus l’ont appris à leurs tristes dépens avec le forfait de l’ouvreur du Stade Toulousain, Romain Ntamack. Sans lui, c’est le joueur de l’UBB, Matthieu Jalibert qui héritera du n°10 et du poste. Face à l’Australie il sera surtout question de réviser les gammes, face à l’un des pays majeurs de la discipline.

Les Wallabies mènent aux confrontations mais campent sur quatre défaites consécutives

Avec le puissant deuxième ligne de La Rochelle Skelton en capitaine, les Aussies viennent chercher des certitudes face à l’équipe de France. Historiquement les Wallabies mènent aux points sur le Coq, avec 29 victoires à 20 et deux nuls en 51 confrontations. Mais les hommes du sélectionneur Eddie Jones sont en peine en cette année 2023. Ils campent sur quatre défaites consécutives et deux valises, contre l’Afrique du Sud (43-12) et la Nouvelle-Zélande (38-7). Enfoncer ce quinze dans ses doutes sera donc l’une des missions des joueurs du capitaine Antoine Dupont. Une autre sera inversement de se rassurer sur ce collectif, au pack par ailleurs plus léger d’un peu moins d’une trentaine de kilos (939 kg contre 964 kg), que celui de l’adversaire australien.