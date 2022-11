France – Australie 2022 en direct live streaming

Autour du capitaine Antoine Dupont, la France revient au terrain, face à l’Australie, ce samedi soir.

Plusieurs semaines après le Grand-Chelem et à une dizaine de mois de la coupe du monde organisée dans l’Hexagone, les Bleus retrouvent le terrain, ensemble. C’est le début de la tournée d’automne, face à deux équipes de l’hémisphère sud, puis une dernier match face au Japon. Premier affrontement ce samedi soir à 21h et pour suivre ce France – Australie 2022 en direct live streaming, il faudra se brancher sur la chaîne France 2.

Sur France 2 ce samedi, France – Australie 2022 en direct live streaming

Cette première rencontre face à l’une des références mondiales donnera le ton de la suite, et une idée plus précise du niveau de ce XV de France et de son capitaine toulousain, Antoine Dupont. Pour être champions du monde à domicile l’an prochain, les hommes de Fabien Galthié ont nécessité à se rassurer, au plus tôt, face aux nations prétendantes à la victoire finale ; l’Australie, ce soir, et l’Afrique du Sud, en suivant, samedi prochain.

Avantage aux Wallabies sur l’historique des duels

Les Bleus ont affronté 50 fois les Wallabies dans leur histoire et le différentiel est clairement à l’avantage des Aussies, avec 29 victoires contre 19 et 2 matchs nuls. Sur le terrain, les choix du coach sont somme toute dans la continuité. Avec des Toulousains majoritaires et une charnières aussi redoutable qu’enviée, composée des copains Ntamack à l’ouverture et Dupont à la mêlée. Thomas Ramos, auteur d’un début de saison remarquable sous son maillot rouge et noir, les accompagnera à l’arrière. Prochains adversaires des Français, les Sud Africains se rendront, ce samedi après-midi, en Irlande.