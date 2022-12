France – Argentine 2022 en direct streaming

La France du football compte sur Kylian Mbappé et les bleus, pour dominer l’Argentine en finale du Mondial 2022, ce dimanche après-midi.

Nous y voilà, au rendez-vous final. Et avec les Bleus, à la défense de leur propre titre. Excusez du peu, pour la performance. Mais en face, il y a un « monstre ». Celui qui deviendra définitivement le GOAT, s’il ne l’est déjà, en soulevant le trophée convoité. Messi face à Mbappé, c’est aussi le duel dans ce duel de ce France – Argentine 2022 en direct streaming, à suivre en clair ce dimanche, sur la chaîne TF1. C’est à voir, à partir de 16h.

Suivez France – Argentine 2022 en direct streaming

La finale France – Argentine 2022 en direct streaming est en clair sur TF1

Une seule chose de sûre avant cette ultime explication de texte, au tournoi mondial au Qatar, le pays vainqueur portera une troisième étoile sur son maillot. La France a l’occasion pour elle de réussir un doublé inédit depuis plus d’un demi-siècle et le Brésil de Pelé (1958 et 1962). L’Argentine rêve d’un nouveau titre, quarante quatre après. Et d’offrir à sa Pulga, une sortie à la hauteur de son talent immense. C’est pas faux qu’il le mériterait. Mais c’est mieux de ne pas y penser. Et d’offrir au contraire, à Kylian Mbappé, l’opportunité pour lui de s’inscrire, dans cette même légende du football, à seulement 23 ans.

La 3e nation au classement FIFA affronte la quatrième

Le duel ne se limitera évidemment pas à ces deux seules personnalités, quand bien même ont-elles une influence énorme sur le destin de leur pays respectifs. Côté joueurs, les deux camps n’ont finalement pas de forfait à déplorer en dernière minute. Les Argentins ont ménagé quelque Messi, dans cette dernier semaine, quand les Français ont craint qu’un maudit virus ne leur gâche la fête. Finalement tous sont jugés aptes, si bien que Didier Deschamps devrait reconduire son équipe type de ce Mondial, avec la charnière Umpamecano – Varane, en défense centrale et le retour d’Adrien Rabiot, à la récupération. Chez les bookmakers, c’est une affiche serrée, qui voit toutefois les Bleus avoir un très léger avantage, pour la victoire. Cette finale entre le tenant du titre et l’Albiceleste sera arbitrée par le référé polonais, Szymon Marciniak. Au jour avant les débats, l’Argentine campe à la 3 place du classement des nations FIFA, un rang devant la France, quatrième.

La finale France – Argentine 2022 est en direct live streaming sur TF1