France – Arabie Saoudite 2023 en direct streaming

Deuxième match des Mondiaux 2023 pour l’équipe de France de handball, face à l’Arabie Saoudite.

Malmenés par la Pologne lors de son premier match du Championnat du monde de handball, les Bleus sont tout de même parvenus à s’imposer (26-24). Les hommes de Guillaume Gille comptent 2 points et sont bien partis pour se qualifier. Ce samedi, Nikola Karabatic et ses coéquipiers défient l’Arabie Saoudite. Un match, là encore, à la portée de l’équipe de France. Ce France – Arabie Saoudite 2023 en direct streaming n’est à suivre, à partir de 18h, que sur beIN Sports qui a les droits exclusifs sur la diffusion du tournoi et qui est couplée au groupe Canal +, pour proposer la meilleure offre du sport à la télé.

Suivez France – Arabie Saoudite 2023 en direct streaming

Forfait pour le match d’ouverture, le pivot Luka Karabatic et l’ailier droit Valentin Porte pourraient effectuer leur grand retour face à l’Arabie Saoudite. Deux présences qui seraient les bienvenues tant la première rencontre face à la Pologne a été difficile pour les hommes de Guillaume Gille. Néanmoins, les Bleus, six fois vainqueur du Mondial, font tout de même office de favoris lors de ce match les opposant à l’Arabie Saoudite, qui apparaît comme la plus faible équipe de ce groupe.

Une rencontre très déséquilibrée

La dernière participation de l’Arabie Saoudite au championnat du monde de handball remonte à 2019. Une compétition qui avait parfaitement illustré la différence de niveau entre les deux équipes. Puisque l’Arabie Saoudite a été éliminée dès les phases de groupes, en perdant tous ses matchs. Tandis que les Bleus avaient décroché la médaille de bronze, échouant de peu à remporter leur septième titre mondial. Depuis, Nikola Karabatic et ses coéquipiers rêvent d’un nouveau Championnat du monde et d’une septième couronne. Un objectif auquel croient les bookmakers, puisque la victoire finale de la France est cotée à 4,90. À titre de comparaison, la côte de l’Arabie Saoudite, adversaire des Bleus, vainqueur du Championnat du monde est à 1300.