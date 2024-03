France – Angleterre 2024 en direct live streaming

La France Galthié dispute un Crunch à l’Angleterre, ce samedi aux 6 Nations 2024.

Le XV du Coq se prépare à un face-à-face électrisant avec son éternel rival, le XV de la Rose, dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. C’est jour de Crunch ce samedi au Groupama Stadium de Lyon et forcément, l’atmosphère sent la poudre. France – Angleterre 2024 en direct live streaming est à suivre sur la chaîne France 2 avec un coup d’envoi prévu à 21 heures le samedi 16 mars 2024.

Suivez France – Angleterre 2024 en direct live streaming

Bien que les chances de remporter le titre soient minces pour les Bleus, une victoire avec bonus contre l’Angleterre, combinée à une défaite de l’Irlande face à l’Écosse, offrirait une lueur d’espoir pour le Trophée. Malgré cet objectif ambitieux, l’équipe dirigée par Fabien Galthié reste déterminée à défendre les couleurs nationales avec force et passion.

Les dernières performances du XV de France ont été marquées par des hauts et des bas, avec une défaite initiale face à l’Irlande suivie de succès contre l’Écosse et le Pays de Galles. Le match nul contre l’Italie a montré une équipe française en quête de cohésion, avec de nouveaux talents émergeant pour porter haut le flambeau du rugby français.

Deux pays qui restent sur une dynamique de victoires

De l’autre côté, l’Angleterre arrive avec confiance après sa victoire serrée contre l’Irlande lors de la dernière rencontre. Déterminée à effacer les souvenirs de la défaite contre la France l’année précédente, l’équipe anglaise compte sur sa forme actuelle pour imposer son jeu sur le terrain.

Avec des compositions solides des deux côtés, incluant des noms de premier plan tels que Barré et Ollivon pour la France, et Furbank et Itoje pour l’Angleterre, le choc s’annonce intense et imprévisible. Les supporters peuvent s’attendre à un rugby de haut niveau alors que les deux nations se disputent la suprématie sur le terrain.