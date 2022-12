France – Angleterre 2022 en direct streaming

C’est le D-day pour Ousmane Dembélé et l’équipe de France de football, face à l’Angleterre, en quarts de finale du Mondial 2022.

Quoi de mieux qu’une explication de texte, avec nos meilleurs « ennemis », dans le domaine sportif ? Certes, la rivalité n’est pas ici aussi forte que dans le monde de l’ovalie. Mais un match face à nos voisins britanniques, se joue. Et surtout se gagne. De surcroît, quand la défaite renvoie l’équipe à la maison. N’y pensons pas nos Bleus, plus pour les Trois Lions. Le dernier quart de finale, France – Angleterre 2022 en direct streaming est en clair, et à voir sur TF1, en prime time ce samedi.

Suivez France – Angleterre 2022 en direct streaming

En prime time sur TF1 ce samedi le quart France – Angleterre 2022 en direct streaming

La dernière place du dernier carré est en jeu entre les deux pays. C’est clairement le quart le plu serré sur le papier, d’ailleurs les bookmakers sont-ils assez mesurés. Mais tous penchent quand même vers la qualification des hommes de Didier Deschamps. Alors, croisons fort les doigts… L’affiche est une première dans le cadre d’une phase éliminatoire en Coupe du monde. Mais pas inédit en poules, deux fois cela s’est passé… Et deux fois les Anglais ont gagné !

Des duels dans le duel entre les Bleus et les Trois Lions

Ce sera le 34e France – Angleterre dans l’histoire du football, les Britanniques mènent 17 succès contre 10. Mais celui qui se joue ce samedi est peut-être finalement, le plus important d’entre tous. Verdict en soirée pour connaître l’identité du pays qui se glissera au niveau suivant, en se présentant soit face au Maroc, soit au Portugal qui s’affrontent plus tôt dans la journée ce samedi. Au-delà de l’enjeu au sens large du match, il y aura des duels dans le duel, notamment entre les capitaines Hugo Lloris pour la france et Harry Kane, côté anglais, qui se fréquentent à l’année chez les Spurs de Tottenham. Et la très attendue explication entre les deux flèches, Kylian Mbappé et Kyle Walker, le latéral chargé de museler notre remuant attaquant.

Rendez-vous à 20 h pour suivre France – Angleterre 2022 en direct streaming sur TF1