France – Allemagne 2023 handball en direct streaming

L’aventure continue pour l’équipe de France qui affronte l’Allemagne aux Mondiaux 2023 de handball.

Un début de compétition parfait pour les Bleus lors de cette 28ème édition du Championnat du monde de handball. Après une phase de poules où l’équipe de France a remporté ses trois matchs face à la Pologne, l’Arabie Saoudite et la Slovénie. Les hommes de Guillaume Gille ont poursuivi leur bonne lancée lors du tour principal en venant à bout du Monténégro, de l’Iran et de l’Espagne. Invaincus jusqu’ici, ils ont obtenu leur billet pour les quarts de finale. Ce France – Allemagne 2023 en direct streaming est à suivre en clair ce mercredi 25 janvier à 20h30 sur la chaîne TFX ou Bein Sports pour les abonnés.

L’équipe de France n’a pas vraiment été inquiétée lors de ce Mondial. Face à l’Allemagne, c’est un tout autre adversaire qui se présente face à Nikola Karabatic et ses coéquipiers. Le contexte du match n’est pas le même, puisqu’il s’agit du premier en phase à élimination directe, autrement dit, le perdant quitte la compétition. Contrairement aux Bleus, les Allemands ne sont pas invaincus, puisqu’ils ont été défaits lors de la dernière rencontre du tour principal face à la Norvège (26-28). Il s’agit de leur seul revers de la compétition. Si l’opposition sera plus difficile qu’elle ne l’a été jusqu’ici, les hommes de Guillaume Gille restent favoris de la rencontre.

Les Bleus feront tout pour arracher leur qualification pour les demi-finales et décrocher leur septième titre mondial. Ils sont favoris de ce match. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la cote d’une victoire de l’équipe de France est de 1,5. Tandis que celle de l’Allemagne est de 3,05. L’écart entre les deux équipes est encore plus grand lorsqu’il s’agit de savoir qui sera champion du monde. À cette question, les traders donnent une cote de 5,3 à la France et 23 à l’Allemagne. Nikola Karabatic et ses coéquipiers devront désormais prouver leur statut sur le terrain.