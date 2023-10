France – Afrique du Sud 2023 en direct streaming

La France de Fabien Galthié affronte le champion du monde en titre, l’Afrique du Sud, pour ce qui pourrait être une finale avant l’heure de la Coupe du monde 2023 de rugby.

Après une première phase de groupe particulièrement réussie, les Bleus se préparent à quart de finale tendu contre le champion du monde en titre, un adversaire redoutable. Les hommes de Fabien Galthié ont terminé leur groupe en beauté, avec quatre victoires en autant de matchs et 18 points sur 20 possibles. Leur dernier match contre les All Blacks a prouvé leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du monde, remportant une victoire méritée. Ce dimanche soir c’est un autre format qui se joue. France – Afrique du Sud 2023 en direct streaming, c’est à 21h et à voir en clair sur TF1 qui a l’exclusivité des droits de diffusion.

Suivez France – Afrique du Sud 2023 en direct streaming

Le rendez-vous France – Afrique du Sud 2023 en direct streaming, c’est sur TF1

Le XV de France a dû lutter pour trouver ses marques dans le premier acte de la compétition contre les All Blacks. Cependant, leur deuxième moitié de match a été d’une qualité bien supérieure, scellant la victoire. L’équipe a montré sa capacité à s’adapter et à s’améliorer au fil du match, un atout précieux pour un parcours en Coupe du Monde. Lorsque les Bleus ont aligné leur équipe-type, à l’exception des blessés, ils ont impressionné contre la Namibie et l’Italie. Les fans français ont vu leur équipe évoluer à un niveau élevé, et ils espèrent que cette dynamique positive se poursuivra lors du quart de finale contre l’Afrique du Sud.

Les Bleus sont sereins, les Springboks ont moins la confiance

L’Afrique du Sud a connu un parcours en dents de scie lors de la phase de groupes. Les Springboks ont dominé l’Écosse, la Roumanie et les Tonga, mais leur défaite face à l’Irlande a montré leurs vulnérabilités. Ils ont notamment manqué de précision au pied, ce qui a coûté cher. Les Sud-Africains sont bien conscients de l’importance de ce quart de finale contre la France, et ils seront déterminés à rectifier le tir. L’Afrique du Sud est une équipe expérimentée qui sait comment briller dans les moments cruciaux. Ce match promet d’être une confrontation intense entre deux nations de rugby puissantes.

Antoine Dupont et les siens ont l’avantage des bookmakers

La dernière rencontre entre la France et l’Afrique du Sud en 2022 s’était soldée par une victoire des Bleus, même si les Sud-Africains avaient été réduits à 14 joueurs rapidement. Les bookmakers désignent la France comme favorite pour ce quart de finale à domicile, mais dans le monde du rugby, les surprises sont toujours possibles. Les fans du rugby du monde entier se préparent à un quart de finale captivant entre la France et l’Afrique du Sud. Rendez-vous pour ce choc à ne pas manquer !